Camisetas de baloncesto: diseñadas para triunfar
Tanto si tienes un partido que no puedes perder como si animas a tu equipo favorito desde las gradas, con las camisetas de baloncesto Nike disfrutarás al máximo de cada momento. Descubre siluetas de líneas depuradas y estilizadas que dan libertad de movimiento y diseños prácticos sin mangas y con cuellos cómodos. Con nuestra gran variedad de tallas y ajustes disponibles, cada atleta puede encontrar una prenda que se adapte a sus necesidades.
Mantén la frescura en la cancha
Sea cual sea tu estilo de juego, si pones a prueba tus límites al lanzar a canasta, vas a sudar la camiseta. Nuestras equipaciones de baloncesto con tecnología Dri-FIT te ayudan a mantener la concentración en los momentos más intensos del partido. El tejido capilariza el sudor para que se evapore más rápidamente y mantengas la frescura y la transpirabilidad. Para mayor comodidad, los materiales transpirables dejan que el aire llegue hasta la piel. Además, los acabados elásticos te permiten moverte, saltar y girar en cualquier dirección.
Defiende los colores de tu equipo
¿Vas a ver un partido en casa con amigos o a animar desde las gradas? Con nuestras camisetas de equipos de baloncesto, te sentirás más cerca de la acción. Te ofrecemos modelos inspirados en las grandes leyendas de la NBA, con los estampados y las combinaciones de colores más actuales para celebrar la nueva temporada. Si te gusta el estilo tradicional, en nuestra colección encontrarás diseños icónicos clásicos con los que podrás emular a tus estrellas favoritas de la cancha.
Los pequeños detalles marcan la diferencia
En Nike, sabemos que un rendimiento deportivo sobresaliente se consigue por pequeñas diferencias. Nuestras camisetas de baloncesto están diseñadas meticulosamente para que juegues al máximo durante más tiempo. Los ajustes holgados permiten llevarlas sin molestias ni distracciones. Además, los dobladillos divididos maximizan el movimiento cuando más lo necesitas. Verás etiquetas del club cosidas en el dobladillo que, junto al icónico Swoosh, aportan el toque premium a la ropa de baloncesto Nike.
Inspiración para las futuras generaciones
Creemos que las jóvenes promesas de la cancha se merecen llevar la misma equipación de calidad profesional que sus ídolos. Por eso, nuestras camisetas de baloncesto de tallas júnior están confeccionadas con los mismos materiales de alto rendimiento que utilizamos para las prendas de adulto. Encontrarás tejidos que capilarizan el sudor y mantienen la frescura y la concentración, así como materiales flexibles que proporcionan la máxima comodidad. Y, como a las futuras estrellas del aro les encanta emular a sus heroínas y héroes favoritos, contamos con equipaciones de baloncesto inspiradas en los clubes más legendarios de la historia.
Por un futuro mejor
Cuidar del planeta es más importante que nunca, así que hemos creado el programa Move to Zero en Nike con el objetivo de conseguir en el futuro un nivel cero neto de residuos y emisiones de carbono. Para lograrlo, cada año reutilizamos una media de mil millones de botellas de plástico usadas, que transformamos en fibras para confeccionar ropa. ¿Quieres participar? Elige las equipaciones de baloncesto que llevan la etiqueta de Materiales sostenibles.