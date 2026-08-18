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Equipaciones y camisetas de baloncesto

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Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Camiseta Jordan Dri-FIT NBA Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Statement Edition
Camiseta Jordan Dri-FIT NBA Swingman - Hombre
104,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Chicago Bulls Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Camiseta Swingman Nike de la NBA - Niño
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Camiseta Swingman Nike de la NBA - Niño
84,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Golden State Warriors Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Miami Heat Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Camiseta Nike NBA Swingman - Niño/a
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Camiseta Nike NBA Swingman - Niño/a
84,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama" Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
Segunda equipación USAB Limited
Segunda equipación USAB Limited Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación USAB Limited
Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
109,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Golden State Warriors Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Toronto Raptors Icon Edition
Toronto Raptors Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Toronto Raptors Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
San Antonio Spurs Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Orlando Magic
Orlando Magic Camiseta Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Orlando Magic
Camiseta Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
104,99 €
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materiales reciclados
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Camiseta de la NBA Swingman Nike Dri-FIT
104,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
New York Knicks Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materiales reciclados
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Los Angeles Lakers City Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Lo último
Miami Heat Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Eslovenia
Eslovenia Segunda equipación Eslovenia Camiseta de baloncesto Jordan Limited - Hombre
Lo último
Eslovenia
Segunda equipación Eslovenia Camiseta de baloncesto Jordan Limited - Hombre
89,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Camiseta Nike Swingman de la NBA - Niño/a
Los Angeles Lakers Icon Edition
Camiseta Nike Swingman de la NBA - Niño/a
84,99 €
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
104,99 €
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Dallas Mavericks Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Camiseta Swingman de la NBA - Niño/a
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Camiseta Swingman de la NBA - Niño/a
84,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces
A'ja Wilson Las Vegas Aces Camiseta de la WNBA Victory Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
A'ja Wilson Las Vegas Aces
Camiseta de la WNBA Victory Nike Dri-FIT
99,99 €
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
104,99 €
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
New Orleans Pelicans Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Denver Nuggets Association Edition
Denver Nuggets Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Denver Nuggets Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materiales reciclados
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
Indiana Pacers Association Edition
Indiana Pacers Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Indiana Pacers Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman
Materiales reciclados
Phoenix Suns Icon Edition
Camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Indiana Pacers Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Camiseta de baloncesto Nike
Materiales reciclados
WNBA Legends
Camiseta de baloncesto Nike
79,99 €
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
104,99 €
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Minnesota Timberwolves Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Denver Nuggets Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman - Niño/a
Boston Celtics Statement Edition
Camiseta Nike Dri-FIT Swingman - Niño/a
94,99 €
Segunda equipación Limited Grecia
Segunda equipación Limited Grecia Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Limited Grecia
Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
109,99 €
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition Camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Niño/a
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Niño/a
84,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Camiseta Nike Swingman de la NBA - Niño/a
Los Angeles Lakers Icon Edition
Camiseta Nike Swingman de la NBA - Niño/a
84,99 €
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
104,99 €
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Boston Celtics Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Dallas Mavericks Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Camiseta Swingman de la NBA - Niño/a
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Camiseta Swingman de la NBA - Niño/a
84,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
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A'ja Wilson Las Vegas Aces
A'ja Wilson Las Vegas Aces Camiseta de la WNBA Victory Nike Dri-FIT
Materiales reciclados
A'ja Wilson Las Vegas Aces
Camiseta de la WNBA Victory Nike Dri-FIT
99,99 €
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Kyrie Irving Dallas Mavericks 2022/23 Association Edition
Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
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New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
New Orleans Pelicans Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
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Denver Nuggets Association Edition
Denver Nuggets Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Denver Nuggets Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
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A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
Materiales reciclados
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Camiseta Rebel Nike Dri-FIT de la WNBA
94,99 €
Indiana Pacers Association Edition
Indiana Pacers Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Indiana Pacers Association Edition
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Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman
Materiales reciclados
Phoenix Suns Icon Edition
Camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Indiana Pacers Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
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WNBA Legends
WNBA Legends Camiseta de baloncesto Nike
Materiales reciclados
WNBA Legends
Camiseta de baloncesto Nike
79,99 €
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
Materiales reciclados
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Camiseta Nike Dri-FIT Swingman de la NBA - Hombre
104,99 €
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Minnesota Timberwolves Association Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
Materiales reciclados
Denver Nuggets Icon Edition
Camiseta de la NBA Nike Dri-FIT Swingman - Hombre
104,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Camiseta Nike Dri-FIT Swingman - Niño/a
Boston Celtics Statement Edition
Camiseta Nike Dri-FIT Swingman - Niño/a
94,99 €
Segunda equipación Limited Grecia
Segunda equipación Limited Grecia Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Limited Grecia
Camiseta de baloncesto Nike - Hombre
109,99 €
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition Camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Niño/a
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Camiseta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Niño/a
84,99 €

Camisetas de baloncesto: diseñadas para triunfar

Tanto si tienes un partido que no puedes perder como si animas a tu equipo favorito desde las gradas, con las camisetas de baloncesto Nike disfrutarás al máximo de cada momento. Descubre siluetas de líneas depuradas y estilizadas que dan libertad de movimiento y diseños prácticos sin mangas y con cuellos cómodos. Con nuestra gran variedad de tallas y ajustes disponibles, cada atleta puede encontrar una prenda que se adapte a sus necesidades.

Mantén la frescura en la cancha

Sea cual sea tu estilo de juego, si pones a prueba tus límites al lanzar a canasta, vas a sudar la camiseta. Nuestras equipaciones de baloncesto con tecnología Dri-FIT te ayudan a mantener la concentración en los momentos más intensos del partido. El tejido capilariza el sudor para que se evapore más rápidamente y mantengas la frescura y la transpirabilidad. Para mayor comodidad, los materiales transpirables dejan que el aire llegue hasta la piel. Además, los acabados elásticos te permiten moverte, saltar y girar en cualquier dirección.

Defiende los colores de tu equipo

¿Vas a ver un partido en casa con amigos o a animar desde las gradas? Con nuestras camisetas de equipos de baloncesto, te sentirás más cerca de la acción. Te ofrecemos modelos inspirados en las grandes leyendas de la NBA, con los estampados y las combinaciones de colores más actuales para celebrar la nueva temporada. Si te gusta el estilo tradicional, en nuestra colección encontrarás diseños icónicos clásicos con los que podrás emular a tus estrellas favoritas de la cancha.

Los pequeños detalles marcan la diferencia

En Nike, sabemos que un rendimiento deportivo sobresaliente se consigue por pequeñas diferencias. Nuestras camisetas de baloncesto están diseñadas meticulosamente para que juegues al máximo durante más tiempo. Los ajustes holgados permiten llevarlas sin molestias ni distracciones. Además, los dobladillos divididos maximizan el movimiento cuando más lo necesitas. Verás etiquetas del club cosidas en el dobladillo que, junto al icónico Swoosh, aportan el toque premium a la ropa de baloncesto Nike.

Inspiración para las futuras generaciones

Creemos que las jóvenes promesas de la cancha se merecen llevar la misma equipación de calidad profesional que sus ídolos. Por eso, nuestras camisetas de baloncesto de tallas júnior están confeccionadas con los mismos materiales de alto rendimiento que utilizamos para las prendas de adulto. Encontrarás tejidos que capilarizan el sudor y mantienen la frescura y la concentración, así como materiales flexibles que proporcionan la máxima comodidad. Y, como a las futuras estrellas del aro les encanta emular a sus heroínas y héroes favoritos, contamos con equipaciones de baloncesto inspiradas en los clubes más legendarios de la historia.

Por un futuro mejor

Cuidar del planeta es más importante que nunca, así que hemos creado el programa Move to Zero en Nike con el objetivo de conseguir en el futuro un nivel cero neto de residuos y emisiones de carbono. Para lograrlo, cada año reutilizamos una media de mil millones de botellas de plástico usadas, que transformamos en fibras para confeccionar ropa. ¿Quieres participar? Elige las equipaciones de baloncesto que llevan la etiqueta de Materiales sostenibles.