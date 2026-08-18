Zapatillas azules

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Zapatillas azules: descubre todo tu potencial

Desde carreras largas hasta rutinas de gimnasio y circuitos intensos: en nuestra selección de zapatillas azules hay opciones para cada deporte y disciplina. Tienes una amplia variedad de diseños de perfil alto y bajo que se adaptan a tu manera de moverte. Opta por modelos ajustados para aumentar la sensación de seguridad y sujeción, o bien, elige la flexibilidad de los pares con cordones. La amortiguación que absorbe los impactos te proporciona la protección que necesitas para avanzar. Nuestra empresa empezó con un par de zapatillas de running. Por lo tanto, no es de extrañar que nuestros modelos de calidad profesional sean parte integral de lo que hacemos.


Sujeción para rendir al máximo


Sabemos que perfeccionar tus habilidades supone un gran esfuerzo para el cuerpo. Por eso, hemos diseñado nuestras zapatillas azules con una amortiguación que proporciona sujeción en la planta del pie. Nuestra espuma ReactX te permite disfrutar de una pisada suave, cómoda y ligera. Además, sus propiedades de retorno de energía te ayudan a seguir avanzando. Si buscas un modelo mullido y reactivo, elige un par con nuestras icónicas unidades Air. Absorben la potencia de los movimientos y, a continuación, vuelven a su sitio para impulsarte hacia tu objetivo.


Pisa con confianza


Nuestra gama de zapatillas azules incluye modelos para distintos entornos. Para entrenar en las superficies duras de la ciudad, busca pares con suela exterior de goma duradera con diseño ligeramente texturizado. Te proporcionan control y seguridad sin añadir volumen innecesario, además de resistir bien el desgaste por el uso. Si sueles salir al campo, tenemos modelos de trail running que te permiten disfrutar de tus aventuras. Los patrones direccionales ofrecen una tracción excepcional en terrenos húmedos o irregulares. Además, los materiales resistentes al agua y las zonas del tobillo ceñidas impiden que entren la lluvia, la suciedad y la tierra.


No corras, vuela


Para entrenar con libertad, necesitas unas zapatillas adecuadas. Nuestros diseños azules cuentan con una parte superior de alto rendimiento, que favorece un rango de movimiento natural gracias a las fibras flexibles que se adaptan a ti. También tenemos modelos transpirables, que permiten que el aire circule alrededor de los pies para eliminar el exceso de calor rápidamente y ofrecer frescura durante más tiempo. ¿Quieres desarrollar fuerza y resistencia en el gimnasio? Elige un par con placas Hyperlift integradas en las suelas para disfrutar de mayor estabilidad y seguridad.


A juego con tu estilo


Sabemos que quieres mostrar tu mejor cara mientras entrenas. Por eso, tenemos distintas combinaciones de colores para que elijas la que mejor se adapte a tu estilo. Opta por unas zapatillas de color azul claro para crear un look más discreto. Si prefieres algo más vistoso, escoge unas en tono azul real. ¿Buscas un modelo versátil que combine con todo? Unas zapatillas azul marino u oscuro son la opción perfecta.


El futuro del deporte


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas Nike azules con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008 hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.