Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Camisetas y equipaciones del Atlético de Madrid 2026/2027

(48)
Primera equipación Match Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Match Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Match Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
159,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
109,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
Segunda equipación Match Atlético de Madrid 2026/27
Segunda equipación Match Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Match Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Authentic Nike Aero-FIT - Hombre
159,99 €
UNOS COLORES PARA VIVIRLOS
UNOS COLORES PARA VIVIRLOS
Nacida antes del pitido inicial. Siéntela en cada detalle.
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
109,99 €
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
84,99 €
Primera equipación Match Atlético de Madrid 2025/26
Primera equipación Match Atlético de Madrid 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Match Atlético de Madrid 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
149,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Polo de fútbol Nike - Hombre
Atlético de Madrid Club
Polo de fútbol Nike - Hombre
44,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Camiseta de fútbol de entrenamiento de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol de entrenamiento de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
74,99 €
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Tercera equipación Strike Atlético de Madrid
Tercera equipación Strike Atlético de Madrid Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Strike Atlético de Madrid
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
30 % de descuento
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Jogger de fútbol Nike - Niño
Atlético de Madrid Club
Jogger de fútbol Nike - Niño
44,99 €
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Sudadera con capucha y cremallera completa de tejido French terry Nike Football - Niño
Atlético de Madrid Club
Sudadera con capucha y cremallera completa de tejido French terry Nike Football - Niño
54,99 €
Segunda equipación Stadium Atlético de Madrid 2026
Segunda equipación Stadium Atlético de Madrid 2026 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Atlético de Madrid 2026
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
74,99 €
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium Club Atlético de Madrid 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
47,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Niño/a pequeño/a
74,99 €
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
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Materiales reciclados
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
99,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Niño/a
44,99 €
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre
Atlético de Madrid Club
Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre
69,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Segunda equipación VaporFast Atlético de Madrid
Segunda equipación VaporFast Atlético de Madrid Calcetines de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT ADV
Segunda equipación VaporFast Atlético de Madrid
Calcetines de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT ADV
22,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
109,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
37,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
74,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Atlético de Madrid Chill Terry
Atlético de Madrid Chill Terry Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
Atlético de Madrid Chill Terry
Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
79,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Camiseta de fútbol de entrenamiento de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol de entrenamiento de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
64,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Nike - Niño/a
Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Nike - Niño/a
24,99 €
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
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Producto agotado
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
79,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
64,99 €
Segunda equipación Club Atlético de Madrid
Segunda equipación Club Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Club Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Niño/a
64,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
149,99 €
Atletico Madrid 25/26
Atletico Madrid 25/26 Mochila Nike Academy
Atletico Madrid 25/26
Mochila Nike Academy
49,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Gorro tipo pescador Nike Apex
Chelsea 25/26
Gorro tipo pescador Nike Apex
29,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Gorra Nike Club 5P
Chelsea 25/26
Gorra Nike Club 5P
27,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Nike - Mujer
Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Nike - Mujer
29,99 €
Primera equipación Atlético de Madrid
Primera equipación Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Hombre
69,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
69,99 €
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Jogger de tejido French terry Nike Football - Hombre
Atlético de Madrid Club
Jogger de tejido French terry Nike Football - Hombre
59,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Camiseta Nike Football - Mujer
Atlético de Madrid
Camiseta Nike Football - Mujer
29,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Camiseta Nike Football - Mujer
Atlético de Madrid
Camiseta Nike Football - Mujer
29,99 €
Segunda equipación Club Atlético de Madrid
Segunda equipación Club Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Club Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Hombre
69,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Pantalón corto de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
42,99 €
Segunda equipación VaporFast Atlético de Madrid
Segunda equipación VaporFast Atlético de Madrid Calcetines de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT ADV
Segunda equipación VaporFast Atlético de Madrid
Calcetines de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT ADV
22,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
109,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Pantalón corto de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
37,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
74,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
109,99 €
Atlético de Madrid Chill Terry
Atlético de Madrid Chill Terry Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
Atlético de Madrid Chill Terry
Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
79,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Camiseta de fútbol de entrenamiento de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol de entrenamiento de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
64,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Nike - Niño/a
Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Nike - Niño/a
24,99 €
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
Personalizar
Producto agotado
Tercera equipación Stadium Atlético de Madrid 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
79,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
64,99 €
Segunda equipación Club Atlético de Madrid
Segunda equipación Club Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Club Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Niño/a
64,99 €
Strike Atlético de Madrid
Strike Atlético de Madrid Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Atlético de Madrid
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
149,99 €
Atletico Madrid 25/26
Atletico Madrid 25/26 Mochila Nike Academy
Atletico Madrid 25/26
Mochila Nike Academy
49,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Gorro tipo pescador Nike Apex
Chelsea 25/26
Gorro tipo pescador Nike Apex
29,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Gorra Nike Club 5P
Chelsea 25/26
Gorra Nike Club 5P
27,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Nike - Mujer
Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Nike - Mujer
29,99 €
Primera equipación Atlético de Madrid
Primera equipación Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Primera equipación Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Hombre
69,99 €
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27 Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium Atlético de Madrid 2026/27
Equipación de tres piezas de fútbol Replica Nike - Bebé e infantil
69,99 €
Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Jogger de tejido French terry Nike Football - Hombre
Atlético de Madrid Club
Jogger de tejido French terry Nike Football - Hombre
59,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Camiseta Nike Football - Mujer
Atlético de Madrid
Camiseta Nike Football - Mujer
29,99 €
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Camiseta Nike Football - Mujer
Atlético de Madrid
Camiseta Nike Football - Mujer
29,99 €
Segunda equipación Club Atlético de Madrid
Segunda equipación Club Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Club Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Pre-Match Nike Dri-FIT - Hombre
69,99 €

Equipaciones oficiales del Atlético de Madrid 2026/27: comparte los colores de tu equipo

Desde que presentamos nuestras primeras botas de fútbol en 1971, Nike ha sido parte integrante del deporte rey en todo el mundo. Nuestras nuevas equipaciones del Atlético de Madrid están diseñadas con los auténticos colores y estampados del club para que demuestres tu pasión por el equipo rojiblanco. Para esta nueva temporada, elige nuestras camisetas del Atlético de Madrid para animar desde las gradas o lánzate a por toda la indumentaria y viste de pies a cabeza con los colores de los colchoneros. Nuestra gama incluye las primeras, segundas y terceras equipaciones más recientes, así como las de los porteros. ¿Te preparas para ir a jugar? Nuestras camisetas del Atlético de Madrid están hechas con tejidos de alta calidad profesional para que lo des todo en el campo.

Inspira sus sueños con equipaciones de calidad

A las futuras estrellas del balón les encanta parecerse a sus ídolos deportivos. Tanto si tu joven goleador aspira a convertirse en el mejor jugador de su clase como si se propone entrar en la cantera de un gran equipo, nuestras nuevas equipaciones del Atlético de Madrid le ayudarán a jugar al máximo rendimiento. Nuestra tecnología exclusiva Aerp-FIT capilariza el sudor para que se evapore más rápido, por lo que tu promesa del fútbol se podrá concentrar en sus jugadas y mantener la frescura. Las siluetas cómodas y las cinturas con cordón les permiten pasar, tirar o robar la pelota con libertad de movimiento y sujeción.

Afronta el mal tiempo con chándales de alto rendimiento

Ya sea para entrenar en mañanas gélidas o para celebrar la victoria después del partido, nuestra colección de equipaciones del Atlético de Madrid incluye prendas de abrigo para protegerte del frío. Los pantalones de chándal largos ofrecen aislamiento para las piernas sin que afecte a tu juego con el balón. Escoge diseños con tejidos ligeramente elásticos para que puedas moverte libre y cómodamente, o elige modelos con unas prácticas cremalleras en la parte inferior de la pernera para ponértelos o quitártelos sin tener que retirar las botas de fútbol. ¿Y en la parte de arriba? Combínalos con chaquetas a juego con una cómoda capucha ceñida. Tu nueva equipación no solo es funcional: te encantará su diseño auténtico con los escudos del club.

Presume de los colores rojiblancos en cualquier momento

Nuestros diseños del Atlético de Madrid son prendas con estilo que te abrigarán después de un partido o para salir con amigos. Las cálidas sudaderas con capucha son perfectas para protegerte de las bajas temperaturas, mientras que las chaquetas con media cremallera te permiten variar el nivel de calidez según tus necesidades. Además, nuestros pantalones de tejido Fleece a juego cuentan con bajos elásticos para que consigas esa silueta tan característica. ¿Vas a entrenar en un clima más cálido? Las camisetas del Atlético de Madrid, con el escudo del club, están confeccionadas en algodón transpirable y fresco para que demuestres tu pasión por los rojiblancos incluso con altas temperaturas. Con estos modelos, destacarás en cualquier ocasión gracias a los detalles distintivos, como las etiquetas con el logotipo de Nike en el dobladillo o el llamativo Swoosh.

Protege nuestro futuro con el programa Move to Zero de Nike

Garantizar un planeta seguro para las generaciones venideras es un esfuerzo colectivo, y desde Nike nos comprometemos a cumplir con nuestra parte: nuestra iniciativa Move to Zero nos guía en el camino para conseguir una huella de carbono y de residuos cero. En la medida de lo posible, las equipaciones de fútbol del Atlético de Madrid están fabricadas con materiales reciclados procedentes de botellas de plástico. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero cada día estamos un poco más cerca de conseguirlo. ¿Tú también quieres formar parte de esta misión? Para esta nueva temporada, busca las camisetas del Atlético de Madrid que lleven la etiqueta Materiales sostenibles.