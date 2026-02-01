Equipaciones oficiales del Atlético de Madrid 2026/27: comparte los colores de tu equipo
Desde que presentamos nuestras primeras botas de fútbol en 1971, Nike ha sido parte integrante del deporte rey en todo el mundo. Nuestras nuevas equipaciones del Atlético de Madrid están diseñadas con los auténticos colores y estampados del club para que demuestres tu pasión por el equipo rojiblanco. Para esta nueva temporada, elige nuestras camisetas del Atlético de Madrid para animar desde las gradas o lánzate a por toda la indumentaria y viste de pies a cabeza con los colores de los colchoneros. Nuestra gama incluye las primeras, segundas y terceras equipaciones más recientes, así como las de los porteros. ¿Te preparas para ir a jugar? Nuestras camisetas del Atlético de Madrid están hechas con tejidos de alta calidad profesional para que lo des todo en el campo.
Inspira sus sueños con equipaciones de calidad
A las futuras estrellas del balón les encanta parecerse a sus ídolos deportivos. Tanto si tu joven goleador aspira a convertirse en el mejor jugador de su clase como si se propone entrar en la cantera de un gran equipo, nuestras nuevas equipaciones del Atlético de Madrid le ayudarán a jugar al máximo rendimiento. Nuestra tecnología exclusiva Aerp-FIT capilariza el sudor para que se evapore más rápido, por lo que tu promesa del fútbol se podrá concentrar en sus jugadas y mantener la frescura. Las siluetas cómodas y las cinturas con cordón les permiten pasar, tirar o robar la pelota con libertad de movimiento y sujeción.
Afronta el mal tiempo con chándales de alto rendimiento
Ya sea para entrenar en mañanas gélidas o para celebrar la victoria después del partido, nuestra colección de equipaciones del Atlético de Madrid incluye prendas de abrigo para protegerte del frío. Los pantalones de chándal largos ofrecen aislamiento para las piernas sin que afecte a tu juego con el balón. Escoge diseños con tejidos ligeramente elásticos para que puedas moverte libre y cómodamente, o elige modelos con unas prácticas cremalleras en la parte inferior de la pernera para ponértelos o quitártelos sin tener que retirar las botas de fútbol. ¿Y en la parte de arriba? Combínalos con chaquetas a juego con una cómoda capucha ceñida. Tu nueva equipación no solo es funcional: te encantará su diseño auténtico con los escudos del club.
Presume de los colores rojiblancos en cualquier momento
Nuestros diseños del Atlético de Madrid son prendas con estilo que te abrigarán después de un partido o para salir con amigos. Las cálidas sudaderas con capucha son perfectas para protegerte de las bajas temperaturas, mientras que las chaquetas con media cremallera te permiten variar el nivel de calidez según tus necesidades. Además, nuestros pantalones de tejido Fleece a juego cuentan con bajos elásticos para que consigas esa silueta tan característica. ¿Vas a entrenar en un clima más cálido? Las camisetas del Atlético de Madrid, con el escudo del club, están confeccionadas en algodón transpirable y fresco para que demuestres tu pasión por los rojiblancos incluso con altas temperaturas. Con estos modelos, destacarás en cualquier ocasión gracias a los detalles distintivos, como las etiquetas con el logotipo de Nike en el dobladillo o el llamativo Swoosh.
Protege nuestro futuro con el programa Move to Zero de Nike
Garantizar un planeta seguro para las generaciones venideras es un esfuerzo colectivo, y desde Nike nos comprometemos a cumplir con nuestra parte: nuestra iniciativa Move to Zero nos guía en el camino para conseguir una huella de carbono y de residuos cero. En la medida de lo posible, las equipaciones de fútbol del Atlético de Madrid están fabricadas con materiales reciclados procedentes de botellas de plástico. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero cada día estamos un poco más cerca de conseguirlo. ¿Tú también quieres formar parte de esta misión? Para esta nueva temporada, busca las camisetas del Atlético de Madrid que lleven la etiqueta Materiales sostenibles.