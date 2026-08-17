Primera equipación del Atlético de Madrid 2026/27: deja huella
Muestra tu apoyo a los colchoneros con la primera equipación y la camiseta del Atlético de Madrid de Nike. Los nuevos modelos están confeccionados con la tecnología más avanzada para ser ligeros, transpirables y cómodos, ya sea para jugar un partido con amigos o para animar desde el sofá. Tenemos camisetas, pantalones cortos, calcetines y mucho más, por lo que podrás elegir las prendas en función del reto que tengas por delante. Además, todas ellas lucen los mismos colores que los diseños originales y el escudo del club, así como nuestro icónico Swoosh, que aporta un toque de autenticidad.
Nuestras primeras equipaciones del Atlético de Madrid incluyen detalles innovadores para ofrecerte comodidad durante todo el día. El tejido inteligente es extremadamente flexible para que puedas moverte con libertad. También encontrarás prendas con tecnología Nike Aero-FIT, que capilariza el sudor de la piel para que se evapore con más facilidad y mantengas la frescura. Las zonas de ventilación y los paneles de malla favorecen la transpirabilidad durante las sesiones intensas. La cintura elástica y los cordones ajustables de los pantalones cortos te proporcionan un ajuste cómodo, y las suelas con amortiguación de los calcetines ayudan a reducir el impacto en los pies.
¿Tienes partido? Ponte una camiseta del Atlético de Madrid con manga corta y corte holgado para que nada te frene en el campo. Cuando baje la temperatura, usa una chaqueta con forro de tejido Fleece o una sudadera de cuello alto para retener el calor. Como hay tallas para adultos y jóvenes, toda la familia podrá sentirse parte del equipo.