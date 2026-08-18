Camisetas del Atlético de Madrid para mujer 2026/27: ropa deportiva que te da el control
Nuestras camisetas del Atlético de Madrid para mujer son muy cómodas porque están confeccionadas con materiales ligeros de gran transpirabilidad. La tecnología Aero-FIT capilariza el sudor y lo dispersa hacia el tejido para que se evapore rápidamente. Así, te mantienes seca y tu temperatura corporal no se dispara, por muy intenso que sea el juego. Además, los paneles de malla y las aberturas de ventilación aumentan el frescor cuando más lo necesitas, mientras que las costuras planas y los tejidos suaves previenen los roces.
Con nuestras camisetas del Atlético de Madrid para mujer puedes sentirte como las estrellas profesionales. Están disponibles en los mismos colores que las primeras y segundas equipaciones oficiales, así como las de portero. Incluyen el escudo del club cosido en el pecho, el Swoosh de Nike (nuestro sello distintivo de alta calidad), y una etiqueta numerada en el dobladillo que garantiza su autenticidad. Como son muy flexibles, ofrecen una comodidad total para que puedas estirarte sin limitaciones.
Elige una camiseta de manga corta para el campo y disfrutarás de una gran transpirabilidad durante todo el juego. ¿Animas a tu club desde la grada? Póntela encima de una capa base para mantener la calidez. Con nuestra amplia selección de equipaciones del Atlético de Madrid para mujer, puedes encontrar fácilmente el uniforme completo del club y vestirte de la cabeza a los pies para los partidos. Como parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, utilizamos materiales reciclados en toda la colección, entre ellos, resistentes fibras textiles obtenidas de botellas de plástico usadas. Forma parte de nuestra misión para conseguir cero residuos y emisiones de carbono netas. Si quieres unirte a esta misión, busca las piezas que llevan la etiqueta Materiales sostenibles.