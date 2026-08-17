La segunda equipación del Atlético de Madrid 2026/27
Anima a los colchoneros con estilo con la segunda equipación del Atlético de Madrid. En Nike, te ofrecemos prendas con detalles auténticos de diseño profesional, como el escudo tejido y el icónico Swoosh. Nuestra gama de alto rendimiento incluye camisetas de la segunda equipación, así como pantalones cortos y medias a juego, para que puedas vestirte igual que tus estrellas favoritas en el campo. La tecnología Nike Aero-FIT capilariza el sudor de la piel para que se evapore rápidamente y puedas mantener la frescura durante el partido. Además, los tejidos flexibles se adaptan a los movimientos mientras corres, chutas o tiras a puerta.
Tanto si apoyas a los rojiblancos desde casa como en el estadio o jugando en el campo, puedes hacerlo con comodidad con las camisetas Nike de la segunda equipación del Atlético de Madrid. Elige entre una amplia variedad de estilos: desde el ajuste estándar, amplio y confortable, hasta diseños entallados que perfilan la silueta. Los fans más jóvenes también pueden lucir con orgullo los colores del club con nuestras equipaciones para niños/as. Podrán darlo todo en el terreno de juego con estos conjuntos ligeros y transpirables de tacto ultrasuave. Las cómodas cinturas elásticas de los pantalones cortos permiten ajustarlos perfectamente para que no se deslicen, por muy rápido que corran.
Proteger el planeta es responsabilidad de todo el mundo. En Nike, tratamos de poner nuestro granito de arena. Si quieres apoyar nuestra iniciativa Move to Zero, busca las prendas con la etiqueta «Materiales sostenibles» en la colección de segundas equipaciones del Atlético de Madrid. Estas camisetas y pantalones cortos están confeccionados con tejidos reciclados, como el poliéster obtenido de botellas de plástico recuperadas de los vertederos. Es parte de nuestros objetivos que la empresa tenga cero residuos y emisiones de carbono.