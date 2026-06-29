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Chicago Bulls Courtside Camiseta Jordan '85 Statement de la NBA - Hombre - Blanco

Chicago Bulls Courtside

Camiseta Jordan '85 Statement de la NBA - Hombre

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Si te encantan los Bulls, ¡luce su escudo en el pecho! Esta camiseta especial Statement con su estampado de salpicaduras de pintura es perfecta para demostrar tu pasión por tu equipo.


  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: IF4523-100

Chicago Bulls Courtside

30 % de descuento

Si te encantan los Bulls, ¡luce su escudo en el pecho! Esta camiseta especial Statement con su estampado de salpicaduras de pintura es perfecta para demostrar tu pasión por tu equipo.

Ventajas

Tejido de algodón de alta densidad para ofrecer un tejido drapeado, rígido y estructurado.

Detalles del producto

  • Banda del cuello elástica
  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: IF4523-100

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (2)

4.5 estrellas

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Chicago Bulls Courtside Camiseta Jordan '85 Statement de la NBA - Hombre

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