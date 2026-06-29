Chicago Bulls Courtside Camiseta Jordan '85 Statement de la NBA - Hombre

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Si te encantan los Bulls, ¡luce su escudo en el pecho! Esta camiseta especial Statement con su estampado de salpicaduras de pintura es perfecta para demostrar tu pasión por tu equipo.
Chicago Bulls Courtside
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Tejido de algodón de alta densidad para ofrecer un tejido drapeado, rígido y estructurado.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.5 estrellas
ZsoltL426822632
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Great T-shirt
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside