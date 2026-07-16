Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Niño/a

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Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.
Air Jordan 1 Mid SE
Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.
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