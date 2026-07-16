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Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Niño/a - Negro/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Zapatillas - Niño/a

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Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.


  • Color mostrado: Negro/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Modelo: II1254-001

Air Jordan 1 Mid SE

30 % de descuento

Esta versión de las AJ1 reinventa el primer modelo exclusivo de Mike con una innovadora combinación de colores. Los materiales premium, la amortiguación suave y la zona del tobillo acolchada ofrecen una sujeción total y rinde homenaje a las zapatillas que lo empezaron todo.

Ventajas

  • Confección premium para ofrecer comodidad y un atractivo icónico.
  • Unidad Air-Sole encapsulada en el talón para una mayor amortiguación y suavidad.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Diseño tipo cupsole
  • Zona del tobillo acolchada
  • Color mostrado: Negro/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Modelo: II1254-001

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • IoanaA717822917

    Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch

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