FIND YOUR GROOVE:

KYRIE 4 Una defensa molt tancada pot causar estralls en el teu joc

i pot fer que el moviment a la pista s'aturi.



Tot el que vols és el mateix que vol Kyrie: espai per canviar de direcció,

per tallar, per girar, per retrocedir: vols dominar el joc.



Tot el que necessites és el que Kyrie té: el tall afilat

i la sola exterior dividida de les Kyrie 4 per fer tremolar els defensors.