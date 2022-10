Faster Together: Shalane Flanagan i el Bowerman Track Club

Per a Shalane Flanagan, el fet de ser entrenadora del Bowerman Track Club era la continuació natural d'una carrera professional dedicada a ajudar els runners del seu voltant a arribar més enllà. Al club ho anomenen l'"efecte Shalane", una combinació màgica de suport i competitivitat que fa que tothom que l'envolta pugui millorar pel que fa a la velocitat. "Em fa certa gràcia", diu Shalane, "perquè, sincerament, no crec que estigui fent res d'especial. El que em dona energia és estar envoltada de persones meravelloses". En el seu rol d'entrenadora, forma part d'una família autèntica de runners que s'entrenen junts per assolir els seus somnis: hi ha des de veterans com Lopez Lomong fins a atletes que competeixen per primera vegada al gran torneig mundial com Grant Fisher.