Els millors vestits i faldilles Nike per a nena

Hi ha nens i nenes que prefereixen els vestits i les faldilles d'estil esportiu. Nike ofereix faldilles esportives per entrenar-se o jugar a tennis o a golf. Aquestes peces tenen uns pantalons curts incorporats i estan confeccionades amb materials Nike Dri-FIT, que allunyen la suor de la pell per afavorir-ne una evaporació ràpida. Això els ajudarà a mantenir la transpirabilitat i la comoditat durant tot el dia.

Contingut relacionat: Els millors banyadors Nike per a nen/a

Per exemple, la faldilla NikeCourt Victory inclou una mescla d'alt rendiment amb teixits d'elastà i polièster lleugers, i permet desar còmodament pilotes de recanvi sota de la vora dels pantalons curts. La cintura ampla ofereix un ajust còmode i segur.

Si el nen o la nena tenen afició al golf, dona una ullada a la faldilla transpirable Nike Club. S'ha dissenyat amb diferents opcions de colors i està confeccionada amb un teixit elàstic reciclat. Té una textura subtil i inclou la tecnologia Nike Dri-FIT. Els pantalons curts interiors presenten costures planes i agradables. A la part frontal no hi ha costures, cosa que evita que la peça s'apugi. Els plecs de la faldilla ofereixen més espai per moure's, alhora que la butxaca de perfil baix permet desar-hi objectes petits. Les faldilles de golf Nike proporcionen la comoditat necessària perquè els més petits es concentrin en el swing i no hagin d'estar pendents d'ajustar-se els pantalons curts.