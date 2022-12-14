Els millors banyadors Nike per a nen/a
Guia de compra
Troba un banyador per a nen/a còmode, resistent i que protegeixi del sol perquè es pugui passar tot el dia jugant a la platja o la piscina.
Quan arriba l'estiu o un viatge a un lloc on fa més calor, cal comprovar que la canalla tingui banyadors que puguin resistir les classes de natació, un campament o un dia de platja. Si creixen molt de pressa, és possible que el banyador de l'estiu passat els hagi quedat petit.
Vols comprar banyadors per a nen/a aquesta temporada? Dona una ullada als millors banyadors Nike per a nen/a. Trobaràs samarretes de natació de màniga llarga amb protecció solar, banyadors funcionals, banyadors d'una sola peça i més opcions. Descobreix els millors models de banyador Nike per a nena i nen.
Els millors banyadors Nike per a nena
1.Banyador d'una peça Nike Essential
El banyador d'una peça Nike Essential és un model clàssic i funcional per a tot l'estiu. El disseny d'esquena creuada i la protecció inferior estàndard aporten un ajust sense preocupacions, de manera que les nenes se sentiran còmodes fent tota mena d'activitats a l'aigua.
2.Banyador de dues peces Nike Water Dots
Aquest model de dues peces i estil esportiu inclou una part superior asimètrica i una part inferior de cintura alta. Totes dues parts presenten un disseny divertit, colors brillants i un estampat de puntets. La part superior amb esquena creuada ofereix comoditat i mobilitat; és una bona opció per a atletes joves que fan classes de natació, surf i altres activitats a l'aigua.
3.Midquini Nike Script Logo
Aquest model, que ofereix un ajust ergonòmic i unes tires d'esquena creuada a la part superior, és ideal per a nenes actives. El midquini, un tipus de peça a mig camí entre un biquini i un tanquini, inclou una part superior de mitja llargada i parts inferiors de biquini que hi fan joc. El conjunt està disponible en diversos colors, i totes les opcions presenten un logotip amb text destacat a la part del davant.
4.Banyador complet amb cremallera i de màniga curta Nike
El banyador complet amb cremallera i de màniga curta Nike és l'opció perfecta per a nenes apassionades de la planxa de surf pla o normal. Per la protecció i l'ajust cenyit que ofereix, un banyador complet és una peça molt pràctica en esports d'aigua. A més, protegeix millor la pell perquè la cobreix més. Recorda que s'ha de fer servir crema solar a la pell que no quedi coberta.
5.Samarreta Hydroguard de màniga llarga Nike Swoosh
Si vols reforçar la protecció solar, pots afegir una samarreta de natació al conjunt. Aquesta samarreta Hydroguard ofereix un factor de protecció contra la radiació ultraviolada superior a 40 i incorpora la tecnologia Nike Dri-FIT, que gestiona la suor i la humitat per aportar frescor i transpirabilitat.
Els millors banyadors Nike per a nen
1.Samarreta Hydroguard de màniga llarga Nike Heather
La samarreta de natació Hydroguard Nike Heather presenta mànigues llargues i ofereix protecció dins i fora de l'aigua per protegir el cos dels raigs ultraviolats. Està confeccionada amb materials que gestionen la suor per mantenir la transpirabilitat i la frescor durant els dies de sol més actius.
2.Pantalons curts Nike Shark Stripe i Nike Sea Friends Volley
Aquests banyadors amb estampats divertits i plens de color proporcionen un ajust ferm i a mida gràcies a una cintura elàstica, un cordó interior ajustable i uns calçotets de malla incorporats. També inclouen una butxaca confeccionada amb malla a la part del darrere perquè els objectes que s'hi desin es puguin assecar ràpidament. La llargada de l'interior del camal, 20 cm, fa que arribi just per sobre dels genolls.
3.Samarreta Hydroguard de mitja màniga Nike Heather
Si els agraden les mànigues més curtes, llavors aquesta samarreta Hydroguard amb teixit UPF 40+ és el que necessiten. Aquesta peça té una cinta interior a la nuca per evitar el fregament quan juguen o es banyen, mentre que el teixit Nike Dri-FIT suau gestiona i allunya la humitat de la pell per a un assecat ràpid.
Text: Claire Tak