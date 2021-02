Com pots evitar l'esgotament i trobar un equilibri saludable entre l'esport i la vida

R:

Tenir esperit competitiu és genial, MPT. Jo també en tinc.



Vaig començar a entrenar-me per guanyar als tres anys. Veure com la velocista Evelyn Ashford va aconseguir la medalla d'or als jocs olímpics del 1984 em va inspirar molt. Intentava córrer més ràpid que els cotxes que passaven al costat de la meva casa d'Alexandria (Virginia, EUA). Imagina't què devien pensar els meus pares de mi!



Avui dia encara tinc aquest esperit competitiu, el mateix que tens tu ara. Però, pel que m'has explicat, tanta motivació t'està passant factura. Abans de començar a sentir rebuig per l'esport que practiques, has de deixar de sentir-te així.



Vull ajudar-te tot el que pugui, però et recomano que parlis amb el teu entrenador o entrenadora sobre els teus sentiments, perquè ells sabran com tractar la teva situació en el dia a dia. També seria bona idea que els demanis que et derivin a un terapeuta o un psicòleg especialitzat en esports que t'ajudi a trobar una mica d'equilibri en els teus pensaments. Jo rendeixo al màxim quan em prenc temps per descansar i desconnectar entre els entrenaments.



Per aconseguir un bon equilibri, busco moments que em permetin centrar-me en totes les coses que m'agraden i que no estan relacionades amb el bàsquet. Què t'agrada fer fora de la pista? Potser jugar amb el teu gos, escoltar música o passar temps amb la família. Sigui el que sigui, l'important és que et serveixi per alliberar la ment. I, si no aconsegueixes relaxar-te de seguida, sigues pacient amb tu mateixa.