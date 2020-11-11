El consell d'entrenament que necessiten tots els corredors
Consells
Incorpora aquest petit canvi a les teves carreres per passar-t'ho millor, rendir més i portar una vida més saludable.
Quina és la millor manera d'avorrir una cançó que t'encanta? Escoltar-la una vegada, i una altra i una altra. Amb el running passa el mateix, segons explica el Global Head Coach de Nike Running Chris Bennett.
"Si cada dia corres els mateixos 5 quilòmetres, quina gràcia té això?", pregunta. "L'únic que aconseguiràs és fer una carrera més. Variar la carrera de la manera que sigui és crucial per mantenir l'interès en l'esport". A més, segons Derek Samuel, fisioterapeuta llicenciat i membre del Nike Performance Council, és necessari si vols millorar en el running.
"Si busques un estímul nou, prova de fer passos més curts i mira com respon el cos", aconsella Samuel. "O procura botar menys en el moment de començar. El cap no s'hauria de moure amunt i avall més de 4 o 6 centímetres". Samuel diu que aquests petits canvis poden fer que el cos se senti millor, cosa que farà que et vingui de gust córrer més o més sovint.
El millor de tot és que variar la rutina aportarà més energia als músculs i a la ment, segons explica el doctor Brett Kirby, científic especialitzat en rendiment humà al Nike Sports Research Lab. "Si només mengéssim frankfurts cada dia, el nostre cos no tindria l'accés saludable necessari als altres nutrients", diu Kirby. "Per córrer amb bona salut, has de donar diferents tipus d'energia al cos".
El canvi senzill
Prova d'incorporar alguna novetat a la teva propera carrera.
El millor de tot és que aquesta novetat pot ser qualsevol cosa. "No només pots córrer més ràpid o més a poc a poc", diu Bennett. "Pots córrer en sentit oposat, anar per la natura o canviar la música que escoltes".
El que fa més efectius els canvis més petits és que et poden ajudar a viure el running de manera diferent, segons Bennett. Això és el que et motivarà per tornar-hi una altra vegada, i una altra, i una altra.
"Pots córrer en sentit oposat, anar per la natura o canviar la música que escoltes".
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Més consells perquè no deixis de moure't
1. Fes un seguiment del que has fet.
Vols variar l'entrenament per no avorrir-te abans d'hora? Per a això, Bennett recomana que, cada vegada que introdueixis alguna novetat, com ara córrer més ràpid, canviar de ruta o mirar d'arribar més lluny, escriguis sobre la carrera que has fet i com t'has sentit. Quan aquesta novetat comenci a semblar fàcil o rutinària, torna a introduir una altra variació.
2.Canvia el terreny.
Varia la ruta. Pots córrer per la muntanya, per la sorra, sobre l'herba o en roques. "Fer variacions no és només divertit, sinó que córrer sobre diferents superfícies també pot reforçar diferents músculs de diverses maneres per tal que el cos millori la capacitat i la força".
3. No et centris només en les estadístiques.
No cal que llencis el rellotge, però no t'hi obsessionis. Si sols córrer amb música, posa les cançons amb reproducció aleatòria, prova una playlist nova, escolta un àlbum des del principi fins al final o, per variar, no escoltis música. "El millor és que petites modificacions com aquestes poden suposar un gran canvi en la teva experiència de running", diu Bennett. "I això fa que el running no decaigui".