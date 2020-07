El consell d'entrenament que necessiten tots els corredors

Quina és la millor manera d'avorrir una cançó que t'encanta? Escoltar-la una vegada, i una altra i una altra.



Amb el running passa el mateix, segons explica el Global Head Coach de Nike Running Chris Bennett. "Si cada dia corres els mateixos 5 quilòmetres, quina gràcia té això?", pregunta. "L'únic que aconseguiràs és fer una carrera més. Variar la carrera de la manera que sigui és crucial per mantenir l'interès en l'esport". A més, segons Derek Samuel, fisioterapeuta llicenciat i membre del Nike Performance Council, és necessari si vols millorar en el running.



"Si busques un estímul nou, prova de fer passos més curts i mira com respon el cos", aconsella Samuel. "O procura botar menys en el moment de començar. El cap no s'hauria de moure amunt i avall més de 4 o 6 centímetres". Samuel diu que aquests petits canvis poden fer que el cos se senti millor, cosa que farà que et vingui de gust córrer més o més sovint.



El millor de tot és que variar la rutina aportarà més energia als músculs i a la ment, segons explica el doctor Brett Kirby, científic especialitzat en rendiment humà al Nike Sports Research Lab. "Si només mengéssim frankfurts cada dia, el nostre cos no tindria l'accés saludable necessari als altres nutrients", diu Kirby. "Per córrer amb bona salut, has de donar diferents tipus d'energia al cos".