Senyals importants de cop de calor que no podem passar per alt

És crucial que actuïs tan aviat com apareguin els símptomes relacionats amb l'esgotament tèrmic perquè aquest no es converteixi en un cop de calor.

Casa explica que "de manera general, cal afluixar la intensitat i canviar d'ambient. El més important és disminuir la intensitat de l'activitat", ja que això frenarà immediatament la pujada de la temperatura corporal".

A continuació, cal anar a un lloc més fresc. Segons Casa, l'ideal és una habitació o un vehicle amb aire condicionat, tot i que potser no sempre serà possible. Per sort, hi ha altres petits trucs per baixar la temperatura corporal per tal que es mantingui en un nivell segur.

"En cas que t'exposis directament al sol o facis servir equipament a altes temperatures, deixa-ho estar i ves a l'ombra", diu Casa. A més, cal beure aigua. Segons Casa, "la hidratació disminueix el risc que la temperatura corporal augmenti quan fas exercici intens amb calor. La temperatura corporal pot augmentar un grau més per cada 1 % de massa corporal que perds amb la calor". Així doncs, en substituir els líquids corporals (i els electròlits!) pots regular de nou la temperatura corporal.

I sobretot, no t'oblidis d'avisar algú quan no et trobis bé. Si les coses empitjoren, és important que algú més ho sàpiga perquè pugui intervenir i demanar ajuda si cal.

"Si veus algú que està completament esgotat (no es pot aixecar, li costa beure o pateix alteracions de consciència, sembla que estigui a punt de desmaiar-se…) es tracta d'una emergència i cal trucar al 112", diu DiLorenzo. "Quan a urgències ens trobem davant d'afeccions provocades per la calor, administrem líquids freds per via intravenosa. Per refredar ràpidament una persona amb una temperatura corporal alta, també podem posar gel sota els braços i un ventilador orientat cap a ella", explica.

Casa diu que, un cop demanada l'ajuda, cal intentar refrescar la persona mentre esperes. "Pots mullar-la en un llac o un torrent o amb una dutxa d'aigua freda, o col·locar-li tovalloles molles al damunt". També diu que tenim 30 minuts per refredar el cos (per sota dels 40 °C) abans que comencin les complicacions greus. De nou, cal prendre aquestes mesures un cop hagis contactat amb un professional sanitari i n'estiguis esperant l'arribada.