Receptes per a atletes: pasta a la carbonara de Henry Slade

Henry Slade és un adversari dur al camp de rugbi, però a casa és dolç com la mel. En necessites una prova? Vol fer de xef per a la seva xicota, la Megan. Li encanta la pasta, però no com la cuina el Henry. Per sort, hi ha una cuinera disposada a ajudar-lo: Kia Damon, la presentadora de "Receptes per a atletes". La xef de Brooklyn comença amb els aspectes bàsics per ensenyar-li a cuinar una carbonara clàssica. Tot el que vol a canvi és veure el somriure de la filla petita de l'atleta i conèixer la seva mascota Frank, un cadell de Cockapoo molt presumit que porta els pèls recollits amb una cua. Mentre cuinen, parlen sobre la vida a la granja i de la realitat rere la salut mental, i proven de menjar pasta crua (no ho provis a casa teva!). Mira l'episodi, llegeix la recepta i comença a cuinar.