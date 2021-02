Receptes per a atletes: enrotllat amb salsa russa de Tatyana McFadden

Res no pot aturar Tatyana McFadden, ja sigui a la pista o en la seva vida quotidiana. Aquesta atleta va impulsar una batalla legal per lluitar a favor dels drets dels paralímpics per competir quan només tenia quinze anys. A més, ha guanyat una marató cinc anys consecutius i guanya medalles olímpiques a un ritme que ens fa témer per les seves taxes d'equipatge. La Tatyana no té massa temps per cuinar, però. Així que quan va dir a la xef Kia Damon que enyorava la seva Rússia natal, la nostra presentadora va saber que havia arribat el moment de crear un plat ràpid, senzill i amb rave picant. En aquest episodi de "Receptes per a atletes", Kia prepara un wrap a l'estil rus que farà a la Tatyana recordar els seus orígens, però també prou senzill perquè l'atleta pugui explicar la seva història. Això vol dir que descobrirem la sopa de gelat, coneixerem la germana de la Tatyana (tan atlètica com ella) i aprendrem què poden fer els adolescents per canviar el món (és clar que sí!). Mira el vídeo, llegeix la recepta i comença a cuinar.