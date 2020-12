Receptes per a atletes: Darrell Hill i el poder de la coliflor

Com molts de nosaltres, Darrell Hill ha tingut un 2020 molt agitat. Et fem un resum: el seu viatge a les olimpíades es va ajornar, la lluita per la igualtat li crispa els nervis i, a sobre, últimament ha descobert que té noves intoleràncies alimentàries. Darrell es considera un apassionat del menjar i té el seu propi canal de YouTube, així que suposem que tot això no ha sigut fàcil per a ell. Per sort, la xef d'elit de Brooklyn Kia Damon sap com se sent (excepte pel tema de les olimpíades). En aquest episodi de "Receptes per a atletes", aquests nous amics cuinen un congee de coliflor que els sadollarà la fam mentre parlen sobre les coses que estimulen la seva ment. Mira el vídeo que hi ha més amunt, dona un cop d'ull a la recepta a continuació i comença a cuinar.