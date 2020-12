Receptes per a atletes: bol de salmó ple de macronutrients de Noah Ohlsen

Com que és el segon atleta més en forma del món, Noah Ohlsen sap que per tenir èxit als entrenaments s'ha de començar per cuidar l'alimentació. Però després de vuit mesos a casa, l'estrella del CrossFit està començant a quedar-se sense inspiració a la cuina. Uneix-te a la superxef de Brooklyn Kia Damon per descobrir un àpat perfecte per a l'atleta. Primer pas: enviar un missatge secret a la mare de Noah per saber quina era la recepta preferida del seu fill quan era petit. Segon pas: actualitzar la recepta per adaptar-la als objectius atlètics de Noah. Vols conèixer el tercer pas? Aquest inclou una càmera de vídeo, una activitat perillosa amb una batedora i un regalet especial per en Max, un gos molt pelut. Descobreix-ho tot a l'estrena de la temporada de "Receptes per a atletes". Mira l'episodi que trobaràs amunt, dona un cop d'ull a la recepta a continuació i comença a cuinar.