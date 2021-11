Què i com cal menjar per reduir l'estrès, segons els experts en nutrició

El cervell és la seu central de la teva funció cognitiva (és a dir, la teva capacitat de recordar i completar la tasca que t'encarrega el professor o el cap) i de les teves emocions. Els aliments afecten totes dues funcions, per bé o per mal. Quan arriben al teu intestí, aquest envia missatges al cervell que milloren o empitjoren el teu rendiment mental i el teu benestar, tal com ens explica Katherine Haysbert, assessora nutricional i xef certificada d'alimentació natural a Vancouver (Colúmbia Britànica, Canadà).

En concret, Haysbert afirma que ingerim coses que el cos reconeix (i que pot digerir i aprofitar fàcilment) o coses que el cos no reconeix (i que poden provocar malestar estomacal). Els pastissos, el pa blanc, una "barra energètica" de xocolata i cereals, i qualsevol altre aliment molt processat fan que el cos hagi d'esbrinar com descompondre'n els ingredients i, en última instància, com aprofitar-los adequadament. Segons Haysbert, aquest procés sovint provoca inflamació, cosa que pot augmentar la tensió del cos i activar el sistema nerviós simpàtic (és a dir, el mecanisme de resposta per lluitar o fugir). Tot això fa que sentis malestar.

Carrie Decker, doctora naturòpata i experta en disfunció gastrointestinal a Portland (Oregon, EUA), afirma que aquesta inflamació també afecta la comunicació entre l'intestí i el cervell, i fa que tinguin més dificultat per funcionar de manera òptima.

Tot i que aquestes reaccions poden semblar passatgeres, Decker ens explica que, si tens una alimentació habitual que afecta el teu cos de manera negativa, pots patir inflamació i estrès crònics. Decker també indica que segurament tindràs angoixa, ansietat i irritabilitat, i el teu sistema immunitari es debilitarà. Oi que no sona gaire agradable?