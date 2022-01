Com pots prevenir el dolor a la canyella quan corres

El running es vincula amb la periostitis tibial a causa de l'impacte repetitiu a la tíbia que causa córrer en superfícies dures. Cada vegada que el peu colpeja el terra mentre corres, la part inferior del cos absorbeix l'impacte. Per això, es considera que el running és una activitat d'alt impacte.



Part de la responsabilitat de la tíbia és absorbir i mitigar l'impacte. Per cada quilòmetre i mig recorregut colpeges el terra unes 1.000 vegades. Una quantitat considerable, oi?



Amb el patró de petjada adequat, la postura de running correcta i les sabatilles òptimes, això no hauria de ser un problema. De fet, segons els estudis, el running té un efecte protector a l'articulació. Per exemple, un estudi publicat al Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy va trobar que el running pot millorar la salut de l'articulació dels genolls o dels malucs.



Llavors, per què hi ha tants corredors que pateixen dolor a les canyelles? La causa és el desgast (en part). Com més quilòmetres acumulis, més risc. Els impactes constants i repetitius poden acumular-se a la tíbia. Per aquest motiu, els estudis mostren que els corredors de marató tenen més tendència a patir periostitis tibial.



Encara que facis sessions de llarga distància, el running pot provocar periostitis tibial amb freqüència. No dones a l'os l'oportunitat de recuperar-se. Si no fas res per evitar-ho, aquesta lesió pot provocar una fractura per sobrecàrrega tibial i més dolor.



Els desequilibris o febleses musculars a la part inferior del cos, com els quàdriceps tensos o els malucs febles, poden incrementar el risc de patir periostitis tibial. Això deriva massa tensió i responsabilitat a la tíbia per mitigar l'impacte del terra.



Segons un estudi publicat al British Journal of Sports Medicine, hi ha una relació entre els corredors amb periostitis tibial i la feblesa en els músculs dels malucs. De fet, els investigadors van concloure que haurien d'utilitzar-se tests per provar la força dels malucs com a forma d'avaluar el risc de periostitis tibial.



El patró de la petjada també afecta la probabilitat de desenvolupar periostitis tibial. La sobrepronació i els impactes al taló estan vinculats amb aquesta lesió.



Entre els corredors que colpegen massa amb el taló, l'aixecament de la punta del peu (dorsiflexió) en el moment de tocar el terra desgasta el teixit tou que envolta la tíbia. D'una manera similar, la sobrepronació (un gir endins excessiu del peu i un aplanament del pont amb l'impacte) també afegeix tensió a l'estructura central de la cama. El resultat són uns microtrencaments i inflamació al teixit tou. Ambdós patrons de petjada incrementen el risc de patir periostitis tibial.