Podcast Trained: Simon Sinek

La grandesa no és innata, sinó que s'aconsegueix entrenant-se. La sèrie de podcast "Trained" de Nike pren aquesta màxima i explora la revolució del fitnes holístic per convertir-te en millor atleta i entrenador. Descobreix l'últim en innovació, informació i tendències a càrrec d'experts del món de l'entrenament.



Trobar el teu motiu (la teva motivació, convicció o causa) t'ajuda a assolir la grandesa. Simon Sinek ho sap molt bé. Aquest autor, etnògraf, assessor organitzatiu i optimista autoproclamat, ha dedicat llibres, investigacions i la seva carrera a ajudar la gent a trobar el seu motiu per aconseguir objectius a llarg termini. En aquest episodi, Simon comparteix alguns consells sobre com trobar la millor manera de gestionar l'estrès i mantenir-la, i com donar-te temps per no deixar de millorar i centrar-te en el procés i no en el resultat.