Els pesos de turmell han tornat

Descobrim aquesta moda

Els pesos per als turmells són exactament el que semblen: pesos petits de ferro colat, que van dels 500 grams als 5 quilos i que normalment estan coberts amb una capa de silicona o de neoprè, de manera que pots posar-los al voltant dels turmells i subjectar-los amb cintes. En alguns casos, també poden funcionar com a joies decoratives grosses. Una empresa que s'ha fet viral fa poc per vendre pesos per als turmells com a accessoris ha experimentat un augment del 1.400 % en cerques aquest any.



Com s'explica aquest ressorgiment sobtat? En aquests temps en què l'accés al gimnàs està limitat i els pesos a casa són difícils de trobar, "la gent s'ha tornat molt creativa a l'hora de trobar maneres diferents d'entrenar la resistència", diu Rachel Straub, especialista certificada en força i condicionament i fisiòloga de l'exercici al Laboratori de recerca en biomecànica musculoesquelètica de la Universitat del Sud de Califòrnia.



Aquesta creativitat es pot veure recompensada. En un estudi publicat al "Journal of Taibah University Medical Sciences", diverses persones van portar pesos als canells i als turmells d'uns 500 grams (2 quilos en total) tres vegades per setmana durant 20 minuts mentre feien les seves activitats diàries, com caminar i ocupar-se de les tasques de la llar, durant més de sis mesos. El resultat: el contorn de cintura i el greix corporal van disminuir lleugerament, mentre que la massa muscular va augmentar un 0,75 %. No és gaire, però tenint en compte que els participants tampoc no van fer cap altra mena d'exercici, ja és alguna cosa.