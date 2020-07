Més força, més velocitat i més distància

El canvi senzill

Després de cada carrera, pregunta't Com ha anat?



Potser amb la teva resposta per defecte t'infravaloraràs. (He anat massa a poc a poc perquè no soc bon corredor). O potser no donaràs importància al que podries haver fet millor. (Vuit quilòmetres més a ritme suau, està prou bé).



El que et recomanem és que et responguis a tu mateix amb sinceritat i de manera realista, com faria un bon entrenador, i que pensis maneres en què podries millorar la carrera la propera vegada, encara que consideris que ho has fet perfectament.



Això vol dir, segons Bennett, que has de donar un context a la teva resposta. "Pregunta't Per què ha anat malament la carrera? Tenies algun problema? D'altra banda, si creus que ho has fet molt bé, pregunta-te'n el motiu també".



Llavors, hauràs de fer servir aquesta informació, igual que un entrenador. Si, durant el primer quilòmetre, has sentit rigidesa als músculs, dedica més temps a augmentar la velocitat progressivament (Bennett recomana entre 5 i 10 minuts de "running molt suau" i estiraments lleugers). Creus que ho has fet genial? Pensa quines en podrien ser les causes, com ara evitar prendre alcohol de més o dormir bé a la nit, i repeteix-les la propera vegada.



"Mantén la disciplina i estigues disposat a aprendre. Així, milloraràs com a entrenador i com a corredor", diu Bennett.