Consulta el teu coach: com puc acabar definitivament amb les excuses?

La teva mentida em diu que és possible que no estiguis valorant la teva pròpia situació. Pots pensar que la mentida en si mateixa no té importància, però forma part d'un problema més gran. Per tant, aquí tens una altra pregunta: "per quins valors em vull guiar?". Dit d'una altra manera, estableix alguns límits que no has de creuar. Límits com no mentir, no faltar als entrenaments i no abandonar, perquè aquestes coses no solucionen el problema. Només serveixen per aïllar-se.



Aquests valors els vaig aprendre a casa i la Pat Summitt, la meva entrenadora a Tennessee, els va reforçar. No tolerava les mentides i no hi havia res que se li escapés. Es va assegurar que tothom ho sabés. Aquest tipus de compromís és molt important.



Va ser per això que vaig deixar de sortir a les nits, però fins i tot així m'era difícil. Sentia molta nostàlgia. Enyorava la meva família. Trobava a faltar les reunions dels diumenges a casa de la meva àvia, on fèiem àpats magnífics que alimentaven l'esperit, jugàvem a cartes i rèiem molt. Tota aquesta soledat va fer aflorar algunes qüestions pendents sobre el meu pare.