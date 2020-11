Necessito més ferro a la meva dieta?

Aprofundim en el dèficit de ferro

Aconseguir ferro pot ser difícil, especialment en el cas de les persones molt actives. De fet, en un estudi del 2019 publicat en l'"European Journal of Applied Physiology" es revela que entre el 15 i el 35 % de les atletes i entre el 5 i l'11 % dels atletes pateixen dèficit d'aquest mineral (el risc és més alt en les dones a causa de la menstruació).



Per què és tan difícil d'aconseguir? Quan retallem el consum calòric o seguim una dieta vegetariana o vegana, és possible que no mengem prou aliments que continguin ferro. També pot succeir que no absorbim tot el ferro que consumim. Si, a més a més, hi afegim sessions d'entrenament intenses, podríem perdre part del ferro que consumim. "Quan entrenen en superfícies molt dures, els atletes de resistència, com ara els corredors, fan malbé els glòbuls vermells, especialment si fan servir sabatilles de mala qualitat", explica Foroutan (com menors són l'amortiment i la subjecció, més fort és l'impacte i més gran és el risc que es produeixin danys als glòbuls vermells i que es destrueixi una part del ferro que contenen). També explica que els entrenaments que fan suar molt, com ara el HIIT i les sessions de resistència o amb temperatures altes, també ens poden fer perdre una mica de ferro, tot i que no tant com per causar un dèficit per si mateixos.



"El dèficit de ferro evoluciona per fases", explica Floris Wardenaar, professor ajudant de nutrició esportiva a la Universitat Estatal d'Arizona. "En la primera fase [dèficit lleu], les reserves de ferro es buiden, però encara n'hi ha prou per distribuir l'oxigen per l'organisme, cosa que pot fer que ni tan sols ens n'adonem", explica. "Però a mesura que continuen disminuint les reserves de ferro, els glòbuls vermells comencen a patir-ne les conseqüències [dèficit marginal]". Pot ser que ens sentim cansats o no, o que observem o no algun canvi en el nostre rendiment o la nostra capacitat de recuperació. Els problemes gastrointestinals crònics poden indicar que els nutrients no s'estan absorbint correctament. Si no s'actua davant d'un dèficit marginal, podria desenvolupar-se la situació més greu, una anèmia per dèficit de ferro, que vol dir que no som capaços de produir suficients glòbuls vermells de qualitat. I, tal com diu Wardenaar, l'absència de glòbuls vermells de qualitat pot causar fatiga, pal·lidesa, fred a les mans i els peus, mal a la llengua, sequedat a la pell i el cabell i fragilitat a les ungles.



Foroutan recomana que, si notem qualsevol d'aquests símptomes, especialment si patim fatiga sense cap causa aparent, ens posem en contacte amb el metge i demanem un recompte sanguini complet i una comprovació dels nivells de ferritina (com s'emmagatzema el ferro a l'organisme) i de la capacitat total de fixació del ferro. Si els resultats són normals però continuem notant que ens falten les forces, hauríem de sol·licitar proves més exhaustives.