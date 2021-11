Com pots trobar les millors sabatilles per a peus amples

Quan et compris qualsevol sabatilles, les has de posar a prova a la botiga o a casa (tant si les compres online com si et deixen fer-ho a la botiga). Les sabatilles et poden anar bé a la botiga però, després d'uns quilòmetres a l'asfalt, és possible que desitgis alliberar els peus.

Algunes botigues de sabatilles de running tenen cintes de córrer a les instal·lacions perquè les puguis posar a prova abans de comprar-te-les. D'altres, et deixaran provar-les a l'exterior. Si te les compres online, comprova que la marca tingui una política de devolució que et permeti tornar-les després d'una carrera de prova. Nike té una política de devolució ampliada a 60 dies que et permet tornar les sabatilles si no et van bé.

Per últim, recorda que els peus poden canviar de talla amb els anys. Tot i que hagis portat la mateixa talla durant anys, cal que analitzis i et mesuris correctament els peus cada pocs anys per assegurar-te que et compres les sabatilles més adients.