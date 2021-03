Com millorar l'agilitat pot prevenir lesions i maximitzar el rendiment

1. Comença amb la desacceleració.



Saber com absorbir els impactes correctament i estabilitzar el cos és la base de l'entrenament de l'agilitat, explica Nunez. "Has d'entrenar els frens abans d'accelerar". Aquí et presentem una prova ràpida per saber si tens una bona base. Després d'un escalfament breu, col·loca els peus a l'amplada dels malucs. Mou-te tan ràpid com puguis per fer un esquat i mantén la posició. Tremoles? Tens equilibri? "Si mantens la posició, vol dir que controles la postura durant un moviment dinàmic. Però si tremoles i fas servir més força o amplitud (per exemple, si transformes l'esquat en un esquat amb salt), el resultat pot ser un fracàs. La cosa és que el teu cos no està preparat per suportar una càrrega dinàmica quan t'atures", explica Nunez.



Si tremoles, centra't a millorar la teva estabilitat abans d'anar més enllà amb l'agilitat. Nunez ens recomana començar en una posició dempeus i passar ràpidament a provar l'equilibri amb una cama entre tres i cinc segons. Canvia de cama i fes unes quantes repeticions. Si et costa mantenir l'equilibri, inclou més exercicis com aquests als teus entrenaments un parell de vegades a la setmana.





2. Canvia la direcció.



Quan controlis l'estabilitat, pots començar a treballar l'agilitat. Ara bé, tingues en compte el que ens diu Nunez: "La vida no avança en línia recta". És a dir, no ens movem en una sola direcció. L'entrenament hauria d'incloure els tres eixos de moviment: sagital (davant i darrere), transversal (moure's d'esquerra a dreta i viceversa) i frontal (moviments laterals).



"Preparar una escala d'agilitat o crear-ne una amb guix o cinta adhesiva t'ajuda a fer els tres eixos de moviment", des dels treballs sagitals i transversals fins als desplaçaments laterals. L'objectiu és arribar a la teva marca, tant si aquesta és dins de l'escala com fora del contorn. La teva consciència espacial anirà millorant. Com més seguretat tinguis, més impuls podràs aplicar en qualsevol direcció. També serà menys probable que ensopeguis o que et desestabilitzis i no et puguis tornar a col·locar en la posició correcta ràpidament, segons Nunez. Si no saps com fer els exercicis d'escala, cerca-ho ràpidament a Google. Obre només els enllaços que siguin d'un entrenador acreditat.





3. Centra't en els teus reflexos.



Ara que ja et surt millor el moviment complet i que és menys probable que caiguis, pots centrar-te en l'última part de l'entrenament d'agilitat: millorar els reflexos. Exercicis com ara llançar una pilota de tennis o una pilota medicinal contra la paret i agafar-la o intentar que un globus no toqui a terra t'obliguen a moure't ràpidament com a resposta a la imprevisibilitat dels moviments dels objectes, indica Nunez. Insisteix: "Treballes tots els eixos de moviment (esquats, girs i desplaçaments laterals) i has d'accelerar, desaccelerar i aturar-te quan cal, cosa que millora el teu control físic". A llarg termini, et permetrà confiar en els teus patrons de moviment quan vagis a tota velocitat.



Si vols anar més enllà, llança la pilota o colpeja el globus cap a un costat diferent cada vegada, diu Nunez. Com més provis de canviar de direcció sense saber exactament quin serà el proper moviment, més fins seran els teus reflexos.