Mantingues els més petits connectats amb l'esport

Prova unes quantes tècniques d'assessorament senzilles per ajudar els més petits a sentir-se connectats amb l'esport.

Per fer que els nens i les nenes es mantinguin actius i motivats per fer l'esport, és important que hi sentin alguna connexió i que n'obtinguin algun reforç positiu. Prova aquestes tècniques d'assessorament senzilles per fer que els més petits no deixin de moure's i, sobretot, que s'ho passin bé.



Ara que passen més temps a casa, els nens i les nenes es poden tornar una mica mandrosos. Seguint la filosofia de la iniciativa de Nike Made to Play, t'oferim un desglossament dels sis punts claus de l'assessorament perquè els més petits estiguin motivats i segueixin movent-se. En aquest article, et parlem de l'aspecte de la connexió. Hem demanat a Isyan Demir, Nike Community Ambassador i entrenador de futbol infantil a Berlín, que ens expliqui com podem establir una connexió real.