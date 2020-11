Els beneficis del menjar congelat per a la salut

Els plats preparats congelats han millorat

Els menjars de microones no són com eren (per bé). Moltes empreses han dedicat esforços per reduir el volum de sodi i greixos saturats en aquests plats, comenta Jones.



Ara bé, pel que fa als plats preparats congelats, cal saber com separar els aliments saludables d'aquells que ho semblen. Llegeix les llistes d'ingredients i cerca qualsevol additiu que no reconeguis. "Si es tracta d'un producte a base de carn o de peix, aquests ingredients han de ser dels primers a la llista", afirma Jones. En el cas de tots els plats congelats, fins i tot els que són a base de verdures, comprova que no portin sucre afegit ni molt de sodi (com menys en tinguin, millor) i intenta no comprar res que tingui més de 18 grams de greixos totals. Això ens aconsella la Universitat del Sud de Florida. Una altra bona opció són els plats amb pocs ingredients, ja que solen estar menys processats.



Per tant, no jutgis el menjar congelat pel seu aspecte fred. Si fas cas d'aquestes recomanacions, has de tornar a confiar en els productes congelats.