Com mantenir la motivació per entrenar a casa

Quan hagis trobat la teva raó, hauràs de crear-te una rutina per posar-ho tot en pràctica i t'has de comprometre a seguir-la. Cada cap de setmana jo creo la de la setmana entrant. El que em funciona és dividir les tasques grans en tasques més petites i ser més concreta. No només apunto que he d'entrenar durant una hora, també apunto els exercicis, les sèries, les repeticions i els descansos. Si ho veig tot amb detall, em resulta més senzill mantenir el compromís.



Ara bé, has de tenir en compte que una rutina mai substituirà la sensació de jugar amb el teu equip o el fet d'aprendre del teu entrenador. Tot i això, pots recuperar part d'aquest suport de diverses maneres.



Quan el meu marit Darius i jo ens vam prometre, entrenàvem cadascú un equip en estats diferents. Tot i això, sempre teníem temps per escriure'ns missatges o fer videotrucades cada dia. T'explico això perquè has d'estar en contacte amb el teu equip de bàsquet i mantenir aquest vincle.

Prova de compartir el teu programa d'entrenament amb els companys d'equip perquè també el puguin fer. Podeu fer plegats alguns dels exercicis per Zoom. Després, els pots explicar quant has trigat a fer un quilòmetre o quants tirs has encertat a l'exercici de tirs de cinc punts. Per enfortir la companyonia, podeu crear grups de xat, un eslògan d'equip o crear una playlist compartida perquè escolteu la mateixa música quan us entreneu.