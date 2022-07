Què és la tendinitis del manegot dels rotatoris i com es pot curar? Consells d'experts

Per començar, cal un diagnòstic. Badia recomana anar a una clínica ortopèdica. Com a alternativa, consulta-ho amb un metge o qualsevol altre professional mèdic qualificat. Per diagnosticar la tendinitis al manegot dels rotatoris, Badia comenta que ell normalment demana una radiografia i una ressonància. La radiografia serà útil per descartar altres causes del dolor, com l'artritis. Una ressonància es pot fer servir per diagnosticar tendinitis al manegot dels rotatoris i saber si s'ha convertit en un trencament del lligament parcial o total.

Segons explica Casey, durant les primeres setmanes de molèsties, un fisioterapeuta pot avaluar el rang de moviment, la força i la tensió muscular de l'espatlla, així com valorar la mecànica de l'omòplat i la teva postura. Després, el fisioterapeuta pot treballar amb tu per tractar qualsevol alteració a l'espatlla que estigui provocant la tendinitis.

La bona notícia és que "la tendinitis al manegot dels rotatoris es pot solucionar bastant ràpid si es detecta en l'estadi inflamatori greu", diu Casey.

Els tractaments més habituals per a la tendinitis del manegot dels rotatoris poden incloure el següent:

Tècniques manuals: inclouen la mobilització d'articulacions, els massatges o la correcció postural per millorar el rang de moviment i la mecànica, segons Casey.

Estiraments: els exercicis d'estirament poden ajudar a tractar la rigidesa dels músculs al voltant de l'espatlla. Un bon estirament per practicar és estirar-se panxa enlaire sobre un rodet d'escuma amb els braços estirats i els colzes flexionats en un angle de 90 graus. Així és com ho has de fer:

Estira't alineant la columna vertebral sobre un rodet d'escuma, de manera que el tronc, del cap a la pelvis, quedi totalment recolzat.

Doblega els genolls i planta bé els peus a terra, fent pressió suaument per mantenir l'equilibri.

Estira els braços dibuixant una U quadrada, deixant els colzes al mateix nivell que el tors.

Mantén la columna neutra en tot moment. Hauries de tenir un petit espai entre les lumbars i el rodet.

Aquest estirament també va bé fer-lo abans d'un entrenament. "Deixa que la gravetat obri el pit i això activarà els músculs i prepararà el teu cos per a exercicis de força. Relaxar la part frontal del cos i obrir l'esquena t'ajudarà a moure't amb aquests exercicis de la manera més eficient possible", diu Casey. (Més informació a continuació.)

Exercicis de força: enfortir les espatlles amb exercicis amb pes, que treballen els músculs dèbils de la zona, permet millorar la mecànica i la postura, així com estabilitzar les articulacions i els omòplats, segons afirma Casey. "Fes servir un pes que et permeti mantenir el control postural durant els moviments en lloc de pesos més pesants," afegeix l'experta. Aprendre la manera adequada de fer aquests exercicis de força per a la part superior del cos enfocats a les espatlles, especialment amb l'ajuda d'un fisioterapeuta, també ajudarà a evitar un altre episodi de tendinitis més endavant.

Exercicis específics per al manegot dels rotatoris: Badia recomana fer rotacions externes amb manuelles perquè proporcionen flux sanguini al manegot dels rotatoris, però no augmenten la musculatura. Fes servir manuelles lleugeres, d'entre 1 kg i 3 kg. T'expliquem com fer-ho:

Estira't sobre el costat dret amb la mà dreta sota el cap per recolzar-te.

Amb una manuella lleugera a la mà esquerra, doblega el colze en un angle de 90 graus, cap a la panxa, i mantén la part superior del braç pressionant contra el cos.

Aixeca la manuella cap al sostre sense aixecar la part superior del braç.

Després, abaixa-la cap a la panxa.

Fes entre 15 i 20 repeticions amb cada costat.

Canvis a casa: si seus moltes hores a la feina, també hauràs de practicar una bona postura corporal que t'ajudarà a mantenir el manegot dels rotatoris en bon estat, diu Casey. L'ergonomia a l'oficina, o la manera correcta de seure a l'escriptori, pot ajudar-te. Per exemple, la pantalla ha d'estar a un braç de distància i has d'escollir una cadira que et permeti tenir els peus plans a terra o en un reposapeus. Si fas servir el telèfon, seu correctament i posa la pantalla davant de la cara en comptes de doblegar-te cap endavant o encorbar-te.

Text: Jessica Migala