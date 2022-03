Les quatre millors sandàlies Nike per caminar

Quan fa bon temps, és possible que tinguis ganes de deixar les teves sabatilles per caminar habituals i decantar-te per unes sandàlies amb subjecció. Tant si camines per la platja com si passeges pel parc o fas una petita excursió, hi ha diversos models de sandàlies que et poden resultar útils. A continuació t'indiquem les característiques que han de tenir unes bones sandàlies per caminar.