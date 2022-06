Les plantofes més còmodes de Nike

Unes xancletes bàsiques i còmodes són genials per estar a casa, però no subestimis la seva versatilitat. Aquests models tenen un disseny elegant i senzill, per això són perfectes per fer encàrrecs, passar l'estona amb els amics, anar a la platja o no fer absolutament res. Les xancletes de Nike estan fabricades amb materials duradors per oferir tracció, subjecció i seguretat als peus vagis on vagis.