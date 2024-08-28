Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Guia de compra

Les millors faldilles per fer senderisme són aquelles que combinen moda i funcionalitat, amb elements com ara protecció contra la llum ultraviolada, butxaques, gestió de la suor i teixits repel·lents a l'aigua.

Última actualització: 28 d’agost del 2024
5 min. de lectura
Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Les excursions de senderisme requereixen una certa preparació: has de decidir des d'on aniràs fins a què portaràs. Potser t'has preguntat alguna vegada què cal dur quan fa un temps inestable o on pots desar el telèfon i altres objectes bàsics. Has pensat mai a comprar una faldilla de senderisme? Les faldilles i les faldilles pantaló són peces elegants i molt pràctiques per anar d'excursió. Descobreix les millors faldilles de senderisme Nike, des de models amb teixits que gestionen la suor fins a peces amb longitud regulable i butxaques estratègiques.

1. Faldilla amb cremallera Nike ACG "Smith Summit" per a dona

Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

El temps potser és imprevisible, però aquesta faldilla pràctica amb cremallera et manté a punt per a qualsevol condició meteorològica amb què t'enfrontis. El teixit Woven durador i repel·lent a l'aigua amb protecció contra la llum ultraviolada d'aquesta faldilla de senderisme és fantàstic tant quan plou com quan fa sol. El cordó elàstic de la vora et permet personalitzar-ne la forma, i la cintura elàstica revestida amb cinturó garanteix un ajust perfecte. Les diverses butxaques i el mosquetó incorporat ofereixen una gran capacitat d'emmagatzematge. Si fa calor, et pots treure la part inferior de la faldilla obrint-ne la cremallera.

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2. Faldilla pantaló de running de cintura mitjana de 13 cm Nike Trail Repel per a dona

Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Les faldilles pantaló tenen més avantatges: ofereixen la sensació i la funcionalitat d'uns pantalons curts amb l'estil d'una faldilla. Els pantalons curts elàstics incorporats i la capa exterior ampla d'aquesta peça et permeten moure't amb llibertat. Si necessites treure't una samarreta o la gorra, pots penjar-les a la veta pràctica de la cintura. La faldilla exterior de teixit repel·lent a l'aigua evita que et mullis quan plou o hi ha humitat. A més, les sis butxaques ofereixen un gran espai d'emmagatzematge.

Compra la faldilla pantaló de running de cintura mitjana de 13 cm Nike Trail Repel

3. Faldilla amb protecció UV Nike ACG "Snowgrass" per a dona

Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Gràcies al teixit durador i repel·lent a l'aigua amb protecció contra la llum ultraviolada, les diverses butxaques i la longitud regulable, aquesta és la faldilla de senderisme definitiva. El cinturó funcional incorporat ofereix l'ajust perfecte, alhora que el teixit elàstic en dues direccions manté la comoditat durant tot el dia. Les dues butxaques amb cremallera, les dues butxaques cargo de malla i el mosquetó triangular et permeten desar tot el que necessitis. Si et trobes amb un bassal o un rierol, només cal que escurcis la capa extraïble més llarga. I, si necessites una manta per seure, pots desenganxar-ho tot.

Compra la faldilla amb protecció UV Nike ACG "Snowgrass" per a dona

4. Faldilla pantaló d'entrenament de cintura mitjana Nike Dri-FIT Bliss per a dona

Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Llueix aquesta faldilla pantaló versàtil d'entrenament de dia i de nit. El que potser sembla la típica minifaldilla és en realitat una peça perfecta per fer senderisme i molt més. El teixit suau amb tecnologia Nike Dri-FIT de gestió de la suor manté la comoditat i la transpirabilitat, i els pantalons interiors cenyits i la cintura ampla per sobre els malucs aporten més subjecció. Les butxaques obliqües permeten desar-hi objectes bàsics.

Compra la faldilla pantaló d'entrenament de cintura mitjana Nike Dri-FIT Bliss per a dona

5. Faldilla pantaló de cintura superalta Nike One Dri-FIT per a dona

Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Aquesta peça ferma et serveix per fer senderisme i molt més. Els pantalons curts cosits i la cintura superalta ofereixen una subjecció òptima, mentre que la capa exterior supersuau inclou tecnologia de gestió de la humitat per mantenir la comoditat i la transpirabilitat quan el temps és imprevisible. Només et cal ficar el telèfon a la butxaca gran i ja estaràs a punt.

Compra la faldilla pantaló de cintura superalta Nike One Dri-FIT per a dona

6. Faldilla pantaló de cintura alta de 8 cm amb butxaques Nike Pro Dri-FIT per a dona

Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Aquesta peça plena de butxaques inclou la mateixa tecnologia de gestió de la suor, els mateixos pantalons curts ferms interiors i la mateixa cintura còmoda que la faldilla pantaló de cintura superalta Nike One Dri-FIT per a dona. Tanmateix, aquesta té més butxaques i un estampat Nike Pro elegant als panells de malla exteriors.

Compra la faldilla pantaló de cintura alta de 8 cm Nike Pro Dri-FIT

7. Vestit Nike One Dri-FIT per a dona

Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Qui ha dit que no pots portar vestit per anar d'excursió? Aquesta peça dissenyada pensant en la sostenibilitat fa que preparar-se per fer senderisme sigui d'allò més fàcil. El vestit, que és elàstic i s'eixuga ràpidament, està confeccionat amb un teixit de canalé supersuau i de densitat mitjana. Gràcies als pantalons curts incorporats i la butxaca esquerra, gaudiràs dels avantatges d'una faldilla pantaló sense haver de patir per la cintura.

Compra el vestit Nike One Dri-FIT per a dona

8. Faldilla llarga de golf Nike Dri-FIT Advantage per a dona

Les millors faldilles de senderisme Nike que pots comprar ara

Si vols una mica més de protecció, aquesta faldilla de golf llarga i pràctica és la teva peça ideal, i et servirà tant per al camp de golf com per anar d'excursió i molt més. El teixit Dri-FIT lleuger amb gestió de la suor manté la transpirabilitat, alhora que els pantalons curts interiors elàstics amb longitud addicional aporten subjecció. Les diverses butxaques permeten desar-hi objectes bàsics i tenir-los a mà durant la ruta.

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Text: Erica Brooke Gordon

Publicat originalment el: 26 d’agost del 2024

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