Què és la capil·larització de la suor i com funciona?

Quan fas esport, la suor que expulsa la pell traspassa les fibres de la teva samarreta. Si la samarreta està confeccionada amb un teixit natural com el cotó, aquestes fibres absorbeixen la humitat. Això fa que la peça de roba es mulli i resulti pesada.



Els teixits amb capil·larització de la suor, com el polièster, aprofiten un procés anomenat "acció de capil·larització". Les fibres d'aquest tipus de teixits mantenen la suor en la superfície i actuen com canals per transportar la humitat a la capa exterior de la samarreta. Quan la suor arriba a la capa exterior, s'evapora amb l'aire. "Això t'ofereix un acabat d'assecat ràpid que elimina la suor", afirma Christine Wang, la fundadora de TheSkiGirl.com.



A mesura que passen els anys, les marques de roba dissenyen samarretes amb capil·larització de la suor més efectives. Això s'aconsegueix aprimant les fibres, tant en models per a dona com per a home. "Com més prim sigui el diàmetre de les fibres, més unitats podem afegir-ne en un mateix fil i, per tant, més canals petits hi ha perquè la suor pugui passar", explica Janet Brady, professora associada de tecnologia de materials a l'universitat Thomas Jefferson. El resultat són fibres que capil·laritzen la suor perquè puguis gaudir d'una sensació de transpirabilitat i frescor.



Algunes samarretes tenen un acabat hidrofílic (que atrau l'aigua) en la part del teixit que està en contacte amb la pell. Aquest acabat capil·laritza la suor de la pell superràpid i la transporta a les fibres transpirables perquè facin la resta del treball, segons explica Brady.



Compra la col·lecció completa de samarretes i parts superiors Nike Dri-FIT.