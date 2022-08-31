Els millors vestits esportius Nike que pots comprar ara

Guia de compra

Aquests vestits esportius duradors estan preparats per a l'acció i són tan còmodes que no voldràs treure-te'ls.

Última actualització: 31 d’agost del 2022
5 min. de lectura
Els millors vestits esportius de Nike

Els vestits esportius tornen a estar de moda, i amb tota la raó. A més de ser transpirables i de donar una gran llibertat de moviment, molts dels models inclouen butxaques interiors, sostenidors integrats i altres característiques per a les atletes al camp, la pista o la sala d'entrenament amb pesos.

Dona una ullada als millors vestits esportius Nike per a diferents esports i ocasions.

Els millors vestits esportius de Nike

El millor vestit esportiu Nike per al gimnàs: vestit d'entrenament amb pantalons curts integrats Nike Bliss Luxe per a dona

Si prefereixes la ventilació i la llibertat de moviment addicionals d'una faldilla, però vols la subjecció i la compressió d'uns pantalons curts, prova el vestit d'entrenament amb pantalons curts integrats Nike Bliss Luxe per a dona.

Característiques principals:

  • Butxaques segures als pantalons curts per portar els teus bàsics.
  • Bodi i sostenidors integrats per oferir subjecció en els salts, els esquats i les gambades.
  • Teixit flexible que gestiona la suor per mantenir la pell seca i còmoda.

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Els millors vestits esportius de Nike

Els millors vestits esportius per al tennis

Sense prisat: vestit NikeCourt Dri-FIT Slam

Si prefereixes un vestit per jugar a tennis que sigui cenyit però transpirable, dona una ullada al vestit NikeCourt Dri-FIT Slam.

Característiques principals:

  • Tecnologia Nike Dri-FIT per gestionar la suor i aportar transpirabilitat.
  • Revestiment de malla per a un look per capes.
  • Obertures a la part frontal i posterior del vestit per augmentar la circulació de l'aire.

Amb prisat: vestit de tennis NikeCourt Dri-FIT

El disseny de teixit elàstic que gestiona la suor amb prisat ample i suau del vestit de tennis NikeCourt Dri-FIT està pensat perquè et moguis amb comoditat a la pista.

Característiques principals:

  • Tecnologia Nike Dri-FIT per allunyar la suor del cos i fer que la pell s'assequi ràpidament.
  • Prisat ample i insercions de malla per millorar la circulació de l'aire i la transpirabilitat.
  • Ajust entallat per a un look a mida.

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Els millors vestits esportius de Nike

El millor vestit esportiu Nike per jugar a golf: vestit de golf Nike Dri-FIT Ace

Aquest vestit ofereix un ajust informal i relaxat amb múltiples perforacions per proporcionar frescor durant tota la volta al camp.

Característiques principals:

  • Butxaques posteriors i laterals amb folre de malla per desar-hi les coses importants.
  • Prisat ample i teixit elàstic i lleuger que milloren la ventilació.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT que allunya la suor de la pell per afavorir-ne una evaporació ràpida.

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Els millors vestits esportius de Nike

Els millors vestits esportius per al dia a dia

Aquests vestits, tot i que no són per practicar un esport específic, estan dissenyats per aportar transpirabilitat i comoditat durant tot el dia.

Vestit Nike Air per a dona

El vestit Nike Air per a dona és una peça còmoda, transpirable i versàtil que pots portar de diferents maneres.

Característiques principals:

  • Escot amb forma d'U amb cremallera frontal per personalitzar l'estil i l'ajust.
  • Es pot portar sol o amb una samarreta ajustada a sota.
  • Teixit de punt suau i elàstic que proporciona subjecció.

Vestit Nike Sportswear Essential

Aquest vestit està dissenyat perquè s'assembli a la teva samarreta ampla preferida, però en forma de vestit.

Característiques principals:

  • Teixit de punt suau i còmode, amb almenys un 75 % de cotó orgànic.
  • Espatlles caigudes per a un look informal.
  • Longitud mini.

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Text: Julia Sullivan

Publicat originalment el: 25 d’agost del 2022