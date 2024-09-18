Els millors xandalls Nike per a qualsevol ocasió
Guia de compra
Aquest look clàssic mai no passa de moda.
Hi ha poques peces esportives que ofereixin l'equilibri perfecte entre comoditat i elegància igual de bé que un xandall de bona qualitat. Els millors dissenys tenen un estil innegable i són prou versàtils per portar-los tant als entrenaments més durs com a casa.
Els xandalls Nike s'han fabricat amb teixits prèmium i una confecció de primera per proporcionar durabilitat, sigui al camp, en el dia a dia o en qualsevol altra ocasió. Ara bé, n'hi ha moltes opcions disponibles, com ara amb teixit que gestiona la suor per a les rutines de fitnes més dures o amb teixit Fleece agradable per relaxar-te en els moments de descans. Per sort, els xandalls Nike són prou versàtils per acompanyar-te vagis on vagis.
Al cap i a la fi, el millor xandall Nike serà el que satisfaci les teves necessitats i combini amb el teu estil. Tant si busques un model informal com si en necessites un d'esportiu o un disseny que estigui entre aquestes dues opcions, Nike té el que necessites. Aconsegueix aquestes peces per portar els teus looks de xandall al següent nivell.
Els millors xandalls informals
Per als moments tranquils, necessites un xandall informal. El model Jordan Brooklyn Fleece és llis per fora i suau per dins, i t'ofereix la sensació càlida d'un pijama durant tot el dia sense sacrificar l'estil. La dessuadora amb caputxa de teixit Fleece de densitat mitjana i ajust relaxat és lleugera i té una butxaca davantera amb prou espai per ficar-hi el telèfon i les mans. Les vores dels pantalons es poden deixar amples o ajustades per dins de les teves sabatilles preferides. A més, el cordó et permet regular-ne l'ajust com més t'agradi cada dia.
Els millors xandalls negres
No hi ha gaires looks tan icònics com un xandall negre, però aquest esquema de colors ofereix moltes possibilitats. Opta per un conjunt en tendència amb una dessuadora oversized amb caputxa, cremallera i botons extragrans que fan joc. O bé tria un model clàssic amb bàsics elegants i vintage que han resistit el pas del temps. Nike ofereix molts xandalls en negre: la línia Sportswear presenta un estil urbà amb detalls de gestió de la suor i tecnologia de rendiment, i els dissenys Jordan Wordmark inclouen teixit Fleece d'alta densitat i primera qualitat. Triïs el que triïs, atrauràs totes les mirades amb un conjunt completament negre.
Els millors xandalls de teixit Fleece
Tens moltes opcions de xandalls de teixit Fleece, però la línia Nike Tech Fleece proporciona lleugeresa, calidesa i transpirabilitat per a diferents ocasions. La confecció innovadora reté l'escalfor del cos sense fer que passis calor. A més, totes les parts del disseny són suaus per aportar la màxima comoditat, tant al gimnàs com en el dia a dia. La dessuadora Windrunner amb caputxa i cremallera ofereix un ajust regulable i relaxat pensat per combinar-lo amb altres peces i adaptar-lo segons les teves necessitats. Les butxaques amb cremallera permeten desar-hi les coses de manera segura, com ara les claus i el telèfon. Combina-la amb els pantalons jogger entallats per definir la silueta i lluir un conjunt esportiu.
Els millors xandalls per fer esport
Els models Nike Dri-FIT estan pensats per a l'exercici físic. Aquesta tecnologia innovadora està dissenyada per gestionar la suor i mantenir la frescor i la transpirabilitat, fins i tot en els entrenaments durs. L'ajust estructurat de la dessuadora de coll rodó ofereix el millor estil mentre ho dones tot i fa que la peça sigui fàcil de posar i de treure. Els pantalons jogger de conjunt presenten un ajust entallat i transpirable perfecte per fer esprints o esquats. Aquest look versàtil és ideal tant per entrenar-te com per als dies de descans.
Text: Korin Miller