Bàsics Nike lleugers per anar d'excursió amb motxilla
Guia de compra
Per mantenir un bon ritme a la muntanya és fonamental dur equipament lleuger a la motxilla. Tot seguit t'expliquem el que has de tenir en compte.
Tant si només has de fer un parell de quilòmetres a peu per arribar al campament com si fas una ruta de diversos dies, el pes de la motxilla és un factor crucial si vols mantenir un bon nivell d'energia i estar de bon humor. Un article de revisió suggereix que la manera de carregar i col·locar-te la motxilla també influeix en els músculs que treballes i en la qualitat dels moviments que fas quan camines.
Com que és molt important que la motxilla tingui un pes i un ajust adequats, també és essencial que el que hi duguis a dins (per exemple, la roba i les sabatilles) sigui lleuger. A continuació et presentem el millor equipament lleuger Nike per portar a la motxilla, amb productes per vestir-te de dalt a baix.
La millor gorra per a excursions amb motxilla: Nike Terra
Potser et sembla que una gorra sense visera no afegirà gaire pes a la motxilla, però si no vols haver de carregar gaire equipatge, cada gram compta. Per això, és imprescindible triar una gorra que sigui càlida però no pesi gaire, i la Nike Terra és fantàstica en aquest sentit. El teixit Knit és suau, i la combinació de polièster i nylon li dona l'elasticitat perfecta i manté la lleugeresa.
El millor tapaboques per a excursions amb motxilla: Nike Trail
Tot i que les bufandes poden ser útils per l'escalfor que aporten, solen ser massa voluminoses per fer senderisme i afegeixen més pes del que cal a la motxilla. Per això, els tapaboques són una bona alternativa. El tapaboques de running Nike Trail és un producte superlleuger amb tecnologia Nike Dri-FIT que allunya la suor de la pell. A més, inclou tres butxaques amb forma de solapa per ficar-hi gel durant els dies més calorosos.
Les millors jaquetes resistents a la pluja per a excursions amb motxilla: Trail Aireez (home) i Essential Repel (dona)
Si et vols preparar per al fred i la humitat, hauràs de dur diverses capes, començant per una jaqueta per a la pluja. Tanmateix, aquestes peces solen ser pesades, així que et poden anar molt bé opcions com ara la jaqueta de running Nike Trail Aireez per a home i la jaqueta Nike Essential Repel per a dona. Tant l'una com l'altra són lleugeres, duradores i repel·lents a l'aigua. Les obertures transpirables són només una de les diverses característiques que fan destacar aquestes jaquetes. Si es preveu un dia més sec, la jaqueta Aireez es pot plegar i desar-se dins de la seva pròpia butxaca, cosa que et resultarà d'allò més pràctica.
La millor samarreta de màniga llarga per a excursions amb motxilla: Nike ACG "Goat Rocks" (dona) i Dri-FIT Legend (home)
Igual que una bona jaqueta per a la pluja, una samarreta de màniga llarga adequada hauria de tenir una doble funció. En aquest sentit, et serviran la part superior Nike ACG "Goat Rocks" per a dona i la part superior Dri-FIT Legend per a home. Tant l'una com l'altra són lleugeres, gestionen la suor i mantenen la transpirabilitat per molt que et faci suar una ruta. La part superior ACG també té protecció UV incorporada i obertures per als polzes que ajuden a mantenir-la a lloc quan et mous, així que és tan còmoda com pràctica. La part superior Legend té un ajust més ample que les capes base estàndard, així que és una opció versàtil.
La millor samarreta de màniga curta per a excursions amb motxilla: Nike Primary (home) i Nike One Classic (dona)
La samarreta Nike Primary per a home i la Nike One Classic per a dona són opcions versàtils: es poden dur soles en dies calorosos o sota altres capes si fa més fred. Tant l'una com l'altra gestionen la suor gràcies a la tecnologia Nike Dri-FIT, i la samarreta Nike Primary també ofereix ventilació a les aixelles per mantenir la frescor i evitar la humitat. A més, el teixit Knit de totes dues peces és d'allò més suau, cosa que suposa un gran avantatge quan fa més de dues hores que carregues la motxilla.
Els millors pantalons per a excursions amb motxilla: Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight
Encara que acampis al desert, a la nit pot fer fresca. La millor opció per fer front al fred són les peces de teixit Fleece, tot i que solen ser força voluminoses. L'excepció són els pantalons jogger Nike Sportswear Tech Fleece, que ofereixen calidesa i aïllament per a persones de tots els gèneres i, a més, són lleugers i fins. El disseny més entallat i el teixit Knit lleuger són ideals per fer senderisme.
Els millors mitjons per a excursions amb motxilla: Nike Spark Lightweight
Els mitjons de cotó gruixuts no només ocupen més espai a la motxilla, sinó que poden retenir la suor i altres tipus d'humitat quan els portes posats. Els mitjons Nike Spark Lightweight t'ajuden a estalviar espai, afegeixen menys pes a la motxilla, ofereixen amortiment i gestionen la suor. Fins i tot tenen elements de disseny reflector en zones clau, cosa que és útil durant el vespre o a primera hora del matí.
Les millors sabatilles per a excursions amb motxilla: Nike Ultrafly
Nike té una àmplia selecció de sabatilles lleugeres, que poden anar bé quan arribis al camp i et treguis les botes de senderisme més pesades. Un model que t'anirà genial per no carregar gaire pes a la motxilla són les Nike Ultrafly, unes sabatilles de competició per a la natura que serveixen tant per a dona com per a home. Presenten una placa de carboni i escuma ZoomX per oferir comoditat i potenciar el rendiment. La sola exterior està confeccionada amb Vibram Megagrip per proporcionar una tracció increïble en qualsevol terreny.
Text: Elizabeth Millard