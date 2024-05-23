La història de les VaporMax
Department of Nike Archives
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Per donar vida a les Nike Air VaporMax es van necessitar vuit anys, moltes versions i un gran nombre de ments visionàries dedicades a dissenyar les sabatilles. El llançament de les VaporMax l'any 2017 va representar una gran innovació per a la tecnologia Nike Air, com ja és tradició amb el calçat Air Max. Aquesta vegada, la revolució va arribar gràcies a la unitat Air sense escuma, que proporcionava amortiment a la planta del peu només amb aire.
Era la primera vegada que no hi havia una entresola entre el peu i la unitat Air ni una sola exterior entre la unitat Air i el terra. La idea era aconseguir que les sabatilles et fessin la sensació de córrer (o flotar) sobre l'aire.
A més d'això, el nou disseny requeria un procés de fabricació completament diferent. Abans de les VaporMax, totes les sabatilles Nike Air necessitaven altres elements, com ara l'escuma, per connectar la unitat Air amb la part superior. Amb les VaporMax, l'amortiment Air podia funcionar sense cap suport addicional.
Zac Elder, dissenyador d'innovació en amortiment, es va inspirar en la promesa de l'Air i va ajudar a crear una unitat Air més lleugera, més flexible i que fes la sensació més semblant a la de córrer sobre l'aire que Nike hagués aconseguit mai. Tanmateix, no era fàcil: les VaporMax d'aleshores eren les sabatilles que havien passat més proves de la història de Nike i encara havien de continuar fent història, ja que mai no s'havia dissenyat una unitat Air de llargada completa amb els colors de l'arc de Sant Martí. Les Nike Air VaporMax "BeTrue" Flyknit estaven inspirades en l'aspecte de la Casa Blanca el dia 26 de juny de 2015, la data en què el Tribunal Suprem dels EUA va dictaminar que la Constitució atorga el dret a casar-se a les parelles del mateix sexe. La Casa Blanca es va il·luminar amb els colors de la bandera de l'Orgull, emmarcats pel to blau marí intens del cel vespertí.
Al llarg dels anys, les VaporMax han alimentat la imaginació dels dissenyadors i s'han guanyat la passió d'atletes d'arreu del món. Dona un cop d'ull als últims models VaporMax a continuació.