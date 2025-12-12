La tecnologia Nike Mind és la primera creació del Nike Mind Science Department
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La nova tecnologia per a sabatilles, dissenyada per a abans i després dels partits, ajuda els atletes a entrar en un estat de calma i concentració, i a ser més conscients del moment present.
No és cap secret que la constància a l'hora d'entrenar i una bona disciplina són la base del creixement com a atleta. No obstant això, per arribar a l'excel·lència cal una cosa que sovint es passa per alt: la fortalesa mental i la confiança necessàries per fer front a la pressió de la competició.
Per ajudar els atletes a perfeccionar aquesta habilitat, el Nike Mind Science Department ha passat els últims anys examinant els aspectes inconscients de la preparació, el rendiment, la recuperació i la mentalitat en relació amb l'esport, i estudiant com els productes poden interactuar amb aquests factors per satisfer les necessitats físiques i mentals dels atletes. A més, han aplicat els coneixements dels investigadors sobre la neurociència sensoriomotora per entendre els atletes de manera més holística, amb l'objectiu de trobar solucions que els ajudin a entrenar-se de manera òptima, rendir al màxim mentalment i recuperar-se de manera més eficaç.
El resultat d'aquest treball és la tecnologia Nike Mind, que s'ha integrat en una línia de sabatilles. Es tracta del primer model Nike que combina neurociència i disseny per donar suport als atletes durant la rutina prèvia al partit i la recuperació posterior.
"Nike Mind és un nou concepte de sabatilles sensorials que ajuda a despertar el peu, el cos i la ment", afirma Eric Avar, vicepresident i director creatiu d'innovació. "Representa un nou paradigma de rendiment i una nova manera de millorar potencialment els atletes en el futur".
La tecnologia Nike Mind
S'han creat dos models per expressar diferents estils que apliquen la mateixa tecnologia: els esclops Mind 001 i les sabatilles Mind 002. Es llançaran a les botigues i en plataformes online el gener de 2026 en talles per a home i per a dona, i són ideals per portar-les abans i després dels partits.
Tots dos models incorporen el sistema Nike Mind, que consisteix en 22 punts de pressió d'escuma distribuïts anatòmicament a la sola. Es mouen de manera independent a un ritme similar al d'un pistó per activar els punts de pressió clau del peu connectats a regions sensorials del cervell. En concret, interactuen amb els receptors de la planta del peu per amplificar-ne la sensibilitat i oferir una experiència sensorial única a cada pas.
Durant el seu desenvolupament, els neurocientífics del Nike Mind Science Department van utilitzar sensors mecànics, els senyals elèctrics dels músculs i els ritmes cerebrals per investigar l'impacte de la tecnologia Nike Mind en el sistema nerviós i el cervell. Van descobrir que la sensació única que se sent a través dels peus estimula els sentits dels atletes, reforça la connexió entre la ment i el cos i millora l'estabilitat, l'eficiència dels moviments, la concentració i la consciència plena, cosa que permet a qui les porta estar més presents en el moment. El sistema Nike Mind també ajuda a desconnectar la xarxa neuronal per defecte i pot ajudar els atletes a distreure's menys, ja que activa la xarxa sensoriomotora del cervell.
"Nike fa 45 anys que estudia el cos en moviment: com es contrauen els músculs, com es mouen les articulacions i com l'oxigen potencia el rendiment", afirma el Dr. Matthew Nurse, vicepresident i director científic de NIKE, Inc. "Ara, ens estem expandint al camp de la ment. En estudiar la percepció, l'atenció i la retroalimentació sensorial, estem descobrint com el cervell i el cos treballen junts. No es tracta només de córrer més ràpidament, sinó d'augmentar la sensació de presència, la concentració i la resiliència. Aquesta és la següent frontera que cal abordar en relació amb el rendiment esportiu".
Dissenys conscients per millorar l'experiència sensorial
Durant el procés de disseny, tots els materials i detalls es van seleccionar acuradament per millorar l'experiència sensorial de l'usuari i mostrar la innovació que incorporen les sabatilles. Per exemple, en lloc de suggerir velocitat o moviment cap endavant, la forma general de tots dos productes es va dissenyar intencionadament per no transmetre moviment en cap direcció i així animar qui les porta a reduir el ritme i trobar l'equilibri en el moment present.
Els esclops Mind 001 estan dissenyats per oferir funcionalitat i perquè els atletes se'ls puguin posar fàcilment. Estan confeccionats amb teixits perforats per oferir comoditat i transpirabilitat, juntament amb un teixit superior que permet el moviment dinàmic dels punts de pressió per augmentar la sensibilitat. Aquest model s'ofereix en quatre colors.
Les Mind 002 també prioritzen la transpirabilitat i la comoditat. No obstant això, les sabatilles tenen cordons que apropen el peu a la plataforma, creant un vincle més fort i incrementant la sensibilitat. D'altra banda, per augmentar la comoditat i optimitzar l'experiència sensorial, s'han fet servir materials suaus i transpirables en tot el disseny. El taló i la plantilla modelats, juntament amb una veta a la part posterior del taló, fan que siguin més fàcils de portar. Aquest model s'oferirà inicialment en quatre colors.
Els productes Nike Mind estaran disponibles el gener de 2026. S'oferiran en talles per a adults amb preus a partir de 95 $.