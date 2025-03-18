El logotip Nike d'A'ja Wilson desafia les expectatives
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La marca d'aquesta estrella de bàsquet no és només un logotip, sinó que simbolitza la seva actitud, el seu potencial i la seva personalitat.
A'ja Wilson sempre ha sigut diferent. El seu domini a la pista i la confiança indestructible que demostra en el dia a dia fan que la seva presència sigui innegable. Aquesta essència ara es troba al seu logotip Nike exclusiu, un emblema brillant que representa les diferents facetes de la seva personalitat, la seva carrera i el seu impacte. Com totes les expressions d'identitat potents, el logotip no està pensat perquè sigui fàcil d'entendre en veure'l, sinó per estimular els sentits.
"Quan algú porta les meves sabatilles o qualsevol peça de la meva col·lecció, vull que senti la força darrere d'aquest logotip: el poder de somiar en gran i després esforçar-se amb estil i confiança", diu A'ja.
La creació del logotip d'A'ja Wilson va ser tan poc convencional com ella. El procés profundament complex i l'enfocament que desafiava les expectatives el van convertir en el reflex fidel d'una de les forces més dinàmiques del bàsquet.
Un logotip que atrau tota l'atenció
Quan Josanna Torrocha, dissenyadora experta de roba i calçat de Nike, va començar a crear la marca d'A'ja, tenia clar que havia de ser tan distintiva i captivadora com l'atleta mateixa. Volia un logotip dinàmic, vistós i poc convencional. Reflectir la manera de ser d'A'ja significava anar més enllà de la fórmula tradicional del logotip esportiu, simètric i estilitzat, per crear un disseny que transmetés la seva mateixa energia.
Al principi, va haver-hi una gran pluja d'idees, amb opcions més evidents i no prou úniques per a la jugadora. Així que Torrocha va treballar amb diferents esbossos per convertir la idea inicial en una cosa més semblant a una "A". La resplendor característica d'A'ja va ser la clau del disseny, un reflex de l'energia que transmet i de com brilla amb llum pròpia.
Torrocha va estudiar el moviment, l'energia i la presència d'A'ja, i va inspirar-se en la lletra de l'estrella del bàsquet per crear un homenatge a la seva inicial, la "A". Amb aquest toc personal, la marca era inconfusible. La forma de resplendor representa el sobrenom d'A'ja, "diamant en brut", la seva presència dominant i la seva passió pels detalls femenins i atrevits, com la purpurina i les perles. Fins i tot l'asimetria del disseny s'allunya de les convencions, reflectint la capacitat d'A'ja per cridar l'atenció a la seva manera.
L'últim element va ser un "1" subtil però potent integrat en el disseny, que simbolitza la col·lecció Nike A'One d'A'ja i la seva posició al lloc més alt de l'esport.
"Si no m'has vist brillar, ara ho veuràs. Prepara't".
A'ja Wilson
Controvèrsia i potència
La reacció al logotip d'A'ja va ser immediata i dispar. A algunes persones els va encantar el seu atreviment i originalitat. A d'altres els va costar entendre'l.
"Hi va haver reaccions molt polaritzades", comenta Torrocha. "Si et dediques al disseny, és el millor que et pot passar, perquè sempre vols que el teu treball desperti emocions. Si la gent es mostra indiferent, no has fet la teva feina".
A'ja, però, va tenir-ho tot ben clar des del principi. A diferència de la resta de propostes de Nike, aquest disseny era fidel a la seva essència: sorprenent, però inspirat en les coses que ella valorava. Aconseguir que el disseny es reconegués fàcilment també va ser l'objectiu a l'hora de crear les sabatilles A'One.
Més que un logotip: un moviment
El logotip d'A'ja Wilson no és només una marca estampada a la col·lecció A'One. És tota una declaració d'intencions, un símbol de la superació dels límits. Tota la carrera d'A'ja ha consistit a desafiar les expectatives, i el seu logotip fa això mateix. No encaixa amb la imatge del logotip esportiu convencional, perquè ella tampoc és una atleta convencional.
"Va fer parlar molt a la gent, tant a favor com en contra, seguia sent un tema candent", diu Torrocha sobre el seu disseny. "Això vol dir que està present a la teva vida, que hi penses i que en tens una opinió. Et fa sortir de la teva zona de confort i et permet obrir-te a coses poc convencionals".
Portar el logotip d'A'ja Wilson no és una decisió i prou, és una declaració d'intencions. Estàs donant suport a un concepte irreverent, imparable i inconformista, a un disseny que s'obre pas. No demana reconeixement, l'exigeix. Perquè destacar no és un risc, sinó l'única manera de ser una llegenda com A'ja.