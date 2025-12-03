Devin Booker enceta un nou capítol a la seva història amb Nike amb la col·lecció Book 2
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La segona col·lecció exclusiva de sabatilles i roba de l'estrella de l'NBA combina un estil vintage amb elements contemporanis i tecnologies innovadores d'alt rendiment. Tot això reflecteix el seu estil personal i la seva destacada carrera amb els Phoenix Suns.
- Les Nike Book 2, les segones sabatilles exclusives de Devin Booker, són una versió actualitzada de l'estil clàssic de les sabatilles de bàsquet, ideals tant per a la pista com per al carrer.
- Presenten un perfil baix per a una sensació de proximitat a la pista sense sacrificar la comoditat.
- La col·lecció de roba Book 2 combina característiques retro i innovadores, i celebra la cultura del bàsquet, els èxits professionals de Booker amb els Phoenix Suns i el seu estil personal.
- Prepara't per al llançament del calçat i la roba Book 2 a Nike.com i en algunes botigues el gener de 2026.
Comença el següent capítol de Devin Booker amb Nike. El jugador estrella dels Phoenix Suns presenta les seves segones sabatilles exclusives de Nike, les Book 2, acompanyades d'una col·lecció de roba. L'esperada segona part de les Nike Book 1 és una versió actualitzada de les sabatilles de bàsquet retro de Nike. Els elements del disseny s'inspiren en l'estil personal de Booker, celebren els èxits de l'estrella amb els Phoenix Suns i reten homenatge a la ciutat del desert on va desenvolupar la seva carrera professional.
La clau del disseny de les Book 2 i de la visió de Booker és el seu perfil baix. "Per a mi era molt important sentir la pista i estar una mica més a prop del terra", diu. I, gràcies a una combinació estratègica de tecnologies de Nike per a sabatilles bàsquet, les Book 2 no sacrifiquen la comoditat per la innovació.
Com les seves predecessores, les Book 2 oculten les tecnologies de rendiment darrere d'un exterior clàssic i sense floritures. El resultat són unes sabatilles de bàsquet que es poden portar tant a la pista com al carrer. Ben Nethongkome, dissenyador principal del calçat Devin Booker, diu: "Com que vam treure materials per apropar-nos al terra, vam poder moure la unitat Air Zoom del taló a l'avantpeu i, d'aquesta manera, aconseguir la sensació i el rendiment desitjats per Devin amb un pes més lleuger".
"Ens vam inspirar molt en les sabatilles clàssiques", afirma Booker. "Per exemple, les Air Zoom Spiridon. Amb els primers models, volia retre homenatge a Phoenix començant amb el taronja i el negre per a les combinacions de colors Phoenix i Rising, i donar als aficionats alguna cosa que els fes destacar a cada partit".
Les Nike Book 2 combinen característiques de disseny antigues i noves. S'inspiren en els models de sabatilles de bàsquet Nike de tota la vida, però amb un toc actual. Per exemple, la sola exterior resistent de les Nike Book 2 presenta un patró de tracció amb un disseny d'espiga inspirat en les Nike Air Force 1, però amb una base més ampla i amb més subjecció per millorar-ne l'estabilitat.
Les Nike Book 2 ofereixen opcions de disseny retro i actuals, cosa que les converteix en unes sabatilles d'allò més originals. Hi ha dos models amb una part superior de malla lleugera similar a la de les Nike Air Zoom Spiridon originals del 1997, mentre que els altres models tenen un aspecte més contemporani amb una nova part superior modelada que proporciona la mateixa subjecció a la part mitjana del peu i l'ajust cenyit distintiu de les sabatilles de bàsquet Nike.
El defensa dels Phoenix Suns va afegir elements de disseny complexos a les seves sabatilles exclusives per continuar explicant la seva història. Per exemple, la sola exterior de les Book 2 presenta un motiu del desert inspirat en els cactus que fa referència a Phoenix (Arizona), la ciutat on Booker va deixar la seva empremta a l'NBA. A més, les combinacions de colors de les Book 2 simbolitzen l'ascens de la superestrella des del bàsquet universitari fins a l'All-Star de l'NBA amb els Phoenix Suns.
Aquesta història també es veu a la col·lecció de roba Book 2, una addició interessant que celebra la cultura del bàsquet, la vida al desert i els èxits de Booker amb els Phoenix Suns. Les vuit peces versàtils, des de samarretes fins a conjunts a joc, estan confeccionades amb teixits de primera qualitat i d'alta densitat. Els acabats amb gravat làser aporten un aspecte descolorit pel sol. Cada producte de la col·lecció explica una part de la història de l'estrella del bàsquet amb una atenció especial als detalls. Per exemple, hi ha una samarreta de màniga llarga que ret homenatge a Haven, el gos de Devin, i una samarreta retallada amb una vora sense acabar que s'ha dissenyat segons les especificacions exactes de l'atleta Nike.
El calçat i la roba Nike Book 2 es llançaran el gener de 2026 a nike.com i en botigues seleccionades.