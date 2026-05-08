Jayson Tatum torna a la pista amb les Tatum 4 de Jordan Brand
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Després d'una lesió greu durant els playoffs del 2025, l'estrella dels Celtics es reincorpora amb unes noves sabatilles exclusives que dominen dins i fora de la pista.
- Juntament amb el retorn de Jayson Tatum a l'NBA després de la seva lesió durant els playoffs del 2025, arriben les Tatum 4, les seves últimes sabatilles exclusives de la franquícia Jordan.
- Ofereixen un ajust que s'adapta al peu per millorar el rendiment i continuen sent les Jordan més lleugeres de la línia de bàsquet.
- Les Tatum 4 es van llançar en talles per a adults i nens a Jordan.com i en algunes botigues el 10 d'octubre del 2025.
Els fans de Jayson Tatum que esperen el seu retorn al bàsquet tenen un altre motiu de celebració: el retorn de l'estrella dels Boston Celtics va acompanyat de les seves noves sabatilles exclusives de la franquícia Jordan, les Tatum 4.
La quarta versió de les sabatilles de la seva línia té un disseny per ajudar-te a guanyar i deixar enrere els contratemps. Darrere del disseny exterior senzill però distintiu de les Tatum 4 s'amaguen unes sabatilles innovadores que acompanyen els seus moviments ràpids característics amb energia, fluïdesa i eficiència.
"La grandesa no només consisteix a guanyar. Es tracta de com gestiones els contratemps i continues avançant. Tornar a estar en plena forma no ha estat fàcil, però cada repte m'ha ensenyat alguna cosa i m'ha fet més fort", diu Jayson. "Les Tatum 4 són part d'aquest viatge: estan dissenyades per als que s'esforcen i em recorden el valor de la resiliència quan persegueixes un objectiu immens".
L'últim model exclusiu de l'estrella del bàsquet, que continua sent el més lleuger de la línia de bàsquet Jordan, s'adapta al peu per oferir la màxima flexibilitat i una millor estabilitat. La unitat Strobel amb costura en forma d'S i l'entresola Cushlon 3.0 aporten suavitat i una reactivitat revolucionària, mentre que la unitat Air Zoom a l'avantpeu afegeix una sensació de propulsió. A més, el nou estabilitzador de poliuretà termoplàstic ajuda a mantenir el peu ben subjectat en canviar ràpidament de moviment.
La part superior adaptada de les Tatum 4 també ajuda a millorar-ne l'estabilitat. Combina un reforç interior elàstic en quatre direccions i canals de tracció múltiple a la sola exterior que permeten fer moviments ràpids a la pista.
"La combinació de Cushlon 3.0, Air Zoom a l'avantpeu i un estabilitzador a la part mitjana del peu ofereix la reactivitat i la subjecció que necessiten els atletes d'elit, mentre que el disseny a prop del peu permet moviments ràpids i segurs", explica Edric Egberuare, responsable principal de la línia de productes de calçat global de la franquícia Jordan.
Les Tatum 4 es llançaran en la combinació de colors St. Louis, en homenatge a la ciutat natal de Jayson. Els aspectes més destacats del disseny inclouen: una part exterior vermella i blanca d'ant de la millor qualitat per a una sensació de luxe, elements de malla que reflecteixen l'energia dinàmica de la ciutat natal del campió de bàsquet i un "0" al taló que fa referència al dorsal de Jayson i emula el seu distintiu penjoll de cadena.
Les Tatum 4 celebren, de totes les maneres possibles, el passat i el futur del jugador estrella.
"Amb les Tatum 4, ens vam proposar crear un model que reflectís l'evolució de Jayson, no només en la manera de jugar, sinó també com a líder", afegeix Egberuare. "Conformen un sistema de rendiment per als que s'esforcen i per a la pròxima generació de jugadors de bàsquet que veuen Jayson no només com una estrella, sinó com un referent de tot el que és possible".
El 10 d'octubre del 2025, les Tatum 4 de la franquícia Jordan es van llançar a Jordan.com i en distribuïdors seleccionats en talles per a adults i nens.