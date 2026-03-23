Pegasus 42: una actualització poderosa de les populars sabatilles de running de carretera Nike

Les Pegasus 42: una versió més potent de les icòniques sabatilles de running de carretera Nike
Notícies de productes
Les noves Pegasus ofereixen una reactivitat sense precedents i conserven l'essència que les ha convertit en un referent per a les sessions de running diàries.
- Les Nike Pegasus 42, ideals per al dia a dia, són unes sabatilles de running de carretera que ofereixen un amortiment reactiu i un millor retorn d'energia que els models anteriors, gràcies a la seva unitat Air Zoom corbada i completa.
- L'amortiment addicional a l'avantpeu i la part superior lleugera i transpirable que s'ajusta al peu fan d'aquestes Pegasus el model més còmode i amb més subjecció fins al moment.
- Les Pegasus 42 presenten un disseny estilitzat que cobra vida en diverses combinacions de colors.
- El llançament està previst per al 9 d'abril de 2026 a nike.com i en determinats distribuïdors.
Característiques i rendiment de les Nike Pegasus 42
Ben aviat, la comunitat de runners i d'entusiastes de les Nike Pegasus podran calçar-se les Pegasus 42, l'últim model de les icòniques sabatilles de running de carretera, conegudes per la seva comoditat, reactivitat i lleugeresa.
Llançades per primer cop el 1982, les Pegasus s'han consolidat com les sabatilles de running amb més trajectòria i vendes de Nike, amb un focus clar en l'amortiment reactiu per al dia a dia. Les Pegasus 42 mantenen l'essència de sempre, però incorporen millores fascinants en la tecnologia que les converteixen en el model més potent i reactiu fins ara.
Millores i diferències clau de les Nike Pegasus 42
La millora més notable d'aquestes sabatilles de running tan populars és la seva unitat Air Zoom corbada i completa, que ofereix una sensació potent i ultrarreactiva similar a la d'unes sabatilles de competició de carretera Nike. Amb aquest disseny nou, les Pegasus 42 aconsegueixen com a mínim un 15 % més de retorn d'energia que les Pegasus 41.
"Vaig créixer en una botiga especialitzada en running i conec de prop la devoció que desperten les Pegasus cada any", afirma Ethan Strand, atleta Nike i campió de 3.000 metres en pista coberta de l'NCAA. "Les Pegasus 42 són una evolució fascinant: resulten familiars, però ofereixen una experiència millorada. Quan surto a córrer, puc sentir l'Air sota els peus, i això em dona més potència a cada gambada".
Millores clau:
- Com a mínim un 15 % més de retorn d'energia que les Pegasus 41
- Unitat Air Zoom corbada i completa per maximitzar l'impuls en la fase d'enlairament
- Entresola d'escuma ReactX per a un amortiment reactiu
- Amortiment addicional a l'avantpeu sense augmentar l'alçada de l'entresola
- Sistema de subjecció millorat a la part mitjana del peu
- Plantilla completament modelada
- Part superior lleugera i transpirable
- Sola exterior actualitzada amb tracció millorada
Amortiment, subjecció i trepitjada optimitzats
Les últimes Pegasus maximitzen l'amortiment i la subjecció, de manera que s'adapten a qualsevol ritme. Les Pegasus 42 mantenen la suavitat de l'entresola d'escuma ReactX del model anterior, però en reforcen l'amortiment, especialment a la puntera. L'estructura elàstica innovadora ofereix més amortiment sense augmentar l'alçada total de l'entresola.
El disseny es completa amb un nou sistema de subjecció de la part mitjana del peu, una plantilla completament modelada i una part superior lleugera i transpirable que s'ajusta al peu. La gran millora tecnològica és una sola exterior innovadora que garanteix una transició fluida i una tracció superior per dominar qualsevol superfície.
Disseny i combinacions de colors
Visualment, les Pegasus 42 captiven amb una entresola estilitzada i un disseny de marca Pegasus actualitzat. L'últim model d'aquestes icòniques sabatilles de running arriba en una varietat impactant de combinacions de colors, des de tons atrevits i brillants fins a neutres més subtils.
"Amb les Pegasus 42, hem potenciat tot el que apassiona la comunitat de runners per crear el model més complet de la franquícia", afirma Elliott Heath, expert sènior en sabatilles de Nike Running. "Són una combinació perfecta entre el respecte pel llegat i la innovació més puntera. Un disseny icònic que només Nike podria crear".
El paper de les Pegasus en la línia de running de carretera de Nike i detalls del llançament
Data del llançament
Les Pegasus són un dels tres models centrats en atletes que formen part de la línia de sabatilles de running de carretera Nike i ofereixen comoditat a través de l'amortiment. Cada model posa l'accent en un tipus específic d'amortiment: el reactiu de les Pegasus, el de subjecció de les Structure i el màxim de les Vomero.
Les Nike Pegasus 42 es llançaran el 9 d'abril de 2026 a nike.com i en botigues seleccionades.
Preguntes freqüents sobre les Nike Pegasus 42
Quina és la data de llançament de les Nike Pegasus 42?
Les Nike Pegasus 42 es llançaran el 9 d'abril de 2026.
On puc comprar les Nike Pegasus 42?
Les trobaràs a nike.com i en distribuïdors seleccionats.
Les Nike Pegasus 42 són unes sabatilles de running?
Sí. Les Nike Pegasus s'han guanyat a pols la fama de ser una de les sabatilles de running més versàtils per al dia a dia. Des del seu llançament el 1982, runners de tota mena hi confien tant per al running de carretera i els entrenaments de llarga distància com per a carreres suaus, sessions amb ritme controlat i rutines al gimnàs.
Les Nike Pegasus 42 ofereixen més amortiment que les Pegasus 41?
Sí. Les Pegasus 42 ofereixen com a mínim un 15 % més de retorn d'energia que les Pegasus 41 i inclouen un amortiment addicional a l'avantpeu per garantir una trepitjada més propulsiva i reactiva sense renunciar a la comoditat de sempre.
Quin és el segell de les Nike Pegasus?
Les Nike Pegasus destaquen pel seu amortiment reactiu i un retorn d'energia millorat, que fan d'elles unes sabatilles de running de carretera ideals per sumar quilòmetres i entrenar-se dia rere dia.
Les Nike Pegasus 42 són un model d'estabilitat?
No. Les Pegasus 42 són unes sabatilles de running neutres. Prescindeixen d'elements d'estabilitat tradicionals com ara reforços medials o sistemes de guia estructurats. Si vols més estabilitat, opta per models com les Structure.
Quines són les millors sabatilles Nike per a les sessions de running diàries?
Les Nike Pegasus són una opció molt popular entre la comunitat de runners que surt a córrer cada dia, gràcies a l'equilibri entre amortiment, reactivitat i durabilitat.
Les Nike Pegasus 42 funcionen bé en ritmes ràpids?
Sí. Amb una unitat Air Zoom corbada i completa i com a mínim un 15 % més de retorn d'energia que el model anterior, les Pegasus 42 ofereixen una trepitjada més propulsiva i són ideals per a entrenaments ràpids i amb ritme controlat sense renunciar a la comoditat de sempre.
Quant duren les Nike Pegasus 42?
De mitjana, les Nike Pegasus t'acompanyaran durant uns 300-500 km, tot i que depèn de factors com ara el pes corporal, la superfície, la teva tècnica i l'ús que en facis.