Mostra el teu costat KD amb les Nike KD18
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Les Nike KD18 reten homenatge a l'estil i el joc únic de Kevin Durant. Ofereixen una gran comoditat i control en un disseny que combina el llegat del bàsquet amb la innovació del calçat.
Kevin Durant és un crac del bàsquet. L'estil de joc de KD, que té un dels repertoris d'habilitats més singulars i espectaculars mai vistos a la pista, evoluciona contínuament amb una eficàcia natural que resisteix el pas del temps.
Un jugador d'aquesta envergadura necessita un calçat que estigui a l'altura. Les Nike KD18 són un homenatge al seu homònim. No són només unes sabatilles de bàsquet, sinó una eina de rendiment que representa l'estil de Durant i que impulsa la cultura del bàsquet amb les últimes innovacions de Nike i una estètica renovada.
Comoditat i control des del primer moment fins a l'últim
Aquestes sabatilles exclusives, amb una nova confecció que manté el peu ferm per oferir una comoditat i un control revolucionaris, estan dissenyades per ajudar persones de qualsevol nivell a treure el seu costat KD i potenciar el seu joc.
L'element de les KD18 que realment marca la diferència és l'estabilitat a la part mitjana del peu. El disseny manté la subjecció als peus durant els moviments explosius sense sacrificar-ne la flexibilitat. Tant si vas cap a la cistella com si saltes per fer un tir en suspensió, la sensació de fermesa t'aporta confiança per jugar a gran velocitat.
La base reforçada amb la tecnologia d'amortiment més innovadora de Nike proporciona equilibri i estabilitat per afavorir els primers passos ràpids i els aterratges suaus que es necessiten per jugar. La confecció de la planta del peu, que es combina amb les unitats Air Zoom a la puntera i al taló, ofereix l'ajust que incorporaven els models anteriors de la col·lecció de Durant.
"Volem oferir-te la comoditat i el rendiment definitius amb totes les sabatilles de la línia exclusiva de KD", explica Ross Klein, director sènior del disseny de productes de calçat de bàsquet Nike per a home. "L'objectiu d'aquest model és ajudar KD a anar més enllà. La subjecció a la part mitjana del peu i la gran tracció sota el peu aporten la confiança que tant ell com les persones que portin les sabatilles necessiten per arribar on vulguin".
La subjecció ideal per dominar la pista
Amb a les KD18, les persones que vulguin jugar com Durant se sentiran al mateix nivell que ell, ja que les sabatilles faciliten un moviment revolucionari i un rendiment impressionant.
El tret distintiu de Durant a la pista és la seva capacitat de dominar el partit des de qualsevol posició, en qualsevol part de la pista i en qualsevol moment, i aquestes sabatilles estan dissenyades per oferir aquesta versatilitat. El sistema d'amortiment de primera classe absorbeix els impactes i dona impuls per enlairar-se amb agilitat, cosa que permet marcar un triple ràpid o córrer fent fintes cap a la cistella.
El patró de tracció representa la naturalitat amb què es mou KD a la pista, i afavoreix les retallades ràpides i fluides per arribar fins a la cistella. Els materials lleugers ajuden a conservar més energia durant el partit i mantenen les cames a punt per als moments decisius.
Rendiment amb un bon look
Les KD18 no només s'han dissenyat per potenciar el rendiment i l'estil de joc de Durant, sinó també per oferir un bon look. El model ret homenatge al llegat de les sabatilles de bàsquet amb una estètica renovada inspirada en un element d'allò més original, i combinen l'estètica Nike retro amb l'estil contemporani de Durant, de manera que combinen materials i colors atrevits a la perfecció. A més, també reten homenatge a les sabatilles de trail running Nike Terra Humara de finals dels anys 90.
Són unes sabatilles que criden l'atenció dins i fora de la pista, cosa que marca la diferència tant si jugues com si només estàs adoptant l'actitud del jugador al carrer.
Les KD18 es van presentar abans de l'All-Star Weekend de l'NBA com a part de la col·lecció Nike Black Label, amb un llançament inicial de només 1.988 unitats disponibles, una xifra que fa referència a l'any de naixement de Durant. Si vols lluir un look com el de KD, aquestes sabatilles estaran disponibles a tot el món en més combinacions de colors entre l'abril i el maig del 2025.
Posa't les Nike KD18 i descobreix la grandesa de Kevin Durant.
Preguntes més freqüents
Quant costen les KD18?
Les KD18 estan disponibles en talles per a adults per 160 $. Els preus poden variar a mesura que hi hagi més combinacions de colors i models disponibles. Dona un cop d'ull a la línia de productes Nike Kevin Durant per mantenir-te al dia.
Quan es van llançar les Nike KD18?
Les KD18 es van presentar abans de l'All-Star Weekend de l'NBA del 2025 a San Francisco com a part de la col·lecció de calçat de bàsquet Nike Black Label. Només hi havia 1.988 unitats disponibles, quantitat que coincideix amb l'any de naixement de Kevin Durant. El model estarà disponible a tot el món en més combinacions de colors entre l'abril i el maig del 2025.
On puc comprar les Nike KD18 en l'edició Black Label?
En el context de la col·lecció Black Label de sabatilles exclusives, Nike ha llançat models de calçat per a les estrelles del bàsquet Kevin Durant, LeBron James, Ja Morant, Devin Booker, Victor Wembanyama, Sabrina Ionescu i Giannis Antetokounmpo. Les KD18 "Black Label" estan disponibles a botigues Nike Basketball seleccionades, a les Nike Stores, online i a nike.com.