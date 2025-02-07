A'ja Wilson ret homenatge al bàsquet amb Nike A'One, la seva primera col·lecció de roba i calçat exclusius
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"Aquestes sabatilles exclusives són just el que necessito: estan preparades per al meu estil i la meva manera de jugar, i motiven la nova generació a perseguir grans objectius".
A'ja Wilson ha guanyat dos anells de la WNBA, dues medalles olímpiques d'or, un títol de la NCAA i tres premis MVP de la WNBA.
I tot això abans de presentar la seva última fita: les A'One.
El nou model, les primeres sabatilles exclusives Nike de Wilson, s'ha dissenyat per portar el seu rendiment a nous nivells i deixar la defensa enrere. "Si creus que ja has vist tot el meu potencial, prepara't", diu Wilson. I sí, ja és una de les millors jugadores de bàsquet de la història.
Després d'un procés de disseny que ha durat dos anys, les sabatilles de bàsquet exclusives Nike A'One ja (gairebé) són aquí per ajudar tothom a pujar de nivell, tant les persones que juguen a l'NBA o la WNBA com les que tot just comencen a jugar. "Des del principi, vam dissenyar aquestes sabatilles tant per reforçar el meu estil de joc com per proporcionar als més petits una eina amb la qual poguessin superar els seus límits", diu Wilson.
"Gràcies a l'A'ja, la nova generació té un referent per inspirar-se", assenyala Ben Nethongkome, dissenyador principal de les A'One. Afegeix que han dissenyat les Nike A'One perquè les nenes sentin la motivació de l'A'ja quan es posin aquestes sabatilles i sàpiguen que algun dia podran ser com ella.
Aquest model ofereix la combinació definitiva de comoditat i versatilitat, i està dissenyat per oferir als jugadors i les jugadores de bàsquet tot el que necessiten: amortiment, tracció, ajust i subjecció. L'escuma Cushlon ST2 es combina amb una base més ferma per oferir una reactivitat explosiva i un amortiment suau durant els aterratges perquè estiguis a punt per a cada jugada. El patró de tracció renovat permet fer retallades, girar i moure's d'un costat a l'altre amb precisió. La sola interior amb subjecció i la part superior de malla transpirable ofereixen un ajust més segur per crear un moviment imparable i dinàmic.
"Les A'One estan dissenyades per arribar més lluny, tenir el control des del primer moment i dominar cada jugada", explica Wilson. "Des del principi, vam dissenyar aquestes sabatilles tant per reforçar el meu estil de joc com per permetre arribar més enllà als jugadors i les jugadores més joves. Les A'One compleixen aquesta missió i ofereixen exactament el que necessito per impulsar el meu rendiment i inspirar la pròxima generació a donar-ho tot en cada jugada".
L'estil inconfusible de Wilson s'estrena amb la combinació de colors Pink A'ura, que presenta capes atrevides de color rosa, el seu to preferit, per reflectir la confiança, la lleialtat i la passió de la jugadora. Wilson és Lleó, i les sabatilles transmeten tota l'energia d'aquest signe.
Les A'One també estan farcides de tocs profundament personals, com ara els acabats que reten homenatge al collaret de perles que l'àvia de Wilson li va regalar de petita i que per a ella és un símbol de força. Els símbols celtes de "mare" i "pare" reten homenatge als pares de Wilson, que ella considera el pilar del seu èxit.
Wilson també inspira les persones que porten les sabatilles amb algunes cites que tenen un significat especial per a ella. La sola exterior inclou la dita preferida de la seva difunta àvia: "As a matter of fact, the best is yet to come" (De fet, el millor encara no ha arribat). Al taló hi ha una frase que va dir després d'un partit i que fa referència a la tenacitat característica de la jugadora: "Weakness, weakness. We don’t have time for that". (No tenim temps per ser dèbils).
L'"estrella" d'aquest nou disseny és el logotip exclusiu de Wilson, que la jugadora va donar a conèixer el 2024. Aquest logotip s'ha inspirat en la seva signatura, perquè Wilson sempre dibuixava una estrella amb la lletra "A" del seu nom. A més, es tracta d'una referència abstracta al seu paper com a estrella del bàsquet que motiva les nenes per aconseguir els seus somnis. Les Nike A'One estaran disponibles en models infantils a partir de la talla 32.
"Quan algú porta les meves sabatilles o qualsevol peça de la meva col·lecció, vull que senti la força darrere d'aquest logotip: el poder de somiar en gran i després esforçar-se amb estil i confiança", diu Wilson.
Aquesta essència de seguretat i elegància es trasllada a tota la col·lecció de roba exclusiva, que inclou vuit peces per a dona, home i nen/a que es poden combinar o portar-se amb altres peces que t'agradin. Encara que la versió Replica de la samarreta de Wilson ja està disponible, la nova col·lecció combina l'alta costura amb l'estil esportiu clàssic i reflecteix l'estil atrevit de Wilson, tant dins com fora de la pista, que mai no passa desapercebut.
Un bon exemple que l'afició reconeixerà de seguida són les A'Symmetric, unes malles de compressió amb un sol camal que Wilson va popularitzar amb el seu estil DIY. El 2018, durant la seva primera temporada, Wilson va tallar un camal de les seves malles per mantenir la mobilitat i la calidesa a la cama on s'havia lesionat. Això va crear una tendència superpopular que va motivar innombrables jugadors i jugadores per adoptar aquest look. Les samarretes de disseny cropped i de longitud completa també presenten l'estètica atrevida de la roba per a dona de la col·lecció.
Les xancletes Nike A'One Calm, disponibles per a adults i nen/a, estan inspirades en un altre model bàsic actual de l'armari de Wilson, les xancletes Nike Calm. L'escuma suau i ferma d'aquest model, que Wilson fa servir quan s'aixeca del llit al matí, també és perfecta per a després de l'entrenament i els viatges per carretera.
La col·lecció té altres productes ideals per a nen/a, com ara les malles de bàsquet A'Symmetric, la dessuadora amb caputxa, els pantalons curts de malla i la samarreta.
"La meva primera col·lecció A'One reflecteix la meva visió del futur de l'esport, el que em motiva per rendir i el que m'ajuda a crear el meu estil cada dia", explica Wilson.
Les noves sabatilles i la col·lecció de l'estrella del bàsquet estan inspirades en els seus esforços per animar la pròxima generació d'atletes dins i fora de la pista. El nom de Wilson es va incloure a la llista d'atletes exclusives de Nike a la primavera del 2024. D'aquesta manera, la jugadora es va sumar a un equip creixent de dones que s'han associat amb la marca per crear col·leccions exclusives amb un significat profund. Wilson, atleta Nike des de fa molt de temps, també forma part de l'Athlete Think Tank de Nike des del 2022 per col·laborar amb la marca i ajudar-la a crear productes innovadors, experiències significatives i comunitats de suport per a dones i nenes.
La col·lecció de roba i de sabatilles Nike A'One i les xancletes Calm estaran disponibles a SNKRS, a nike.com i en algunes botigues seleccionades el maig del 2025.