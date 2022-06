Com poden millorar els teus esquats les genolleres?

De totes les articulacions del cos, els genolls són les articulacions que tendeixen a suportar més estrès. Si el mal de genolls se t'agreuja, pots pensar que has d'evitar fer exercici. No obstant això, l'exercici de càrrega, com ara el running, et pot ajudar a millorar la qualitat i la força del cartílag de les articulacions. L'entrenament de resistència, com ara els esquats i les gambades, pot enfortir els músculs del voltant dels genolls per ajudar-te a prevenir dolors i lesions.

Si estàs començant una rutina d'entrenament, fer esquats pot agreujar el dolor i la rigidesa dels genolls. Fer les repeticions a poc a poc et pot ajudar, però potser necessites una subjecció addicional i un alleujament del dolor mentre guanyes força als genolls. Unes genolleres et poden ajudar a fer esquats correctament i alleujar el dolor i la inflamació. T'expliquem què has de saber de les genolleres, tant si fas aixecament de pesos com si fas aixecament amb potència o només vols subjecció als genolls durant una carrera o un entrenament.