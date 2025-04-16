Estil ideal per guanyar
Nike Teens
Un look còmode, senzill i dissenyat per moure's. Gaudeix d'un conjunt divertit i sensacional amb tons pastel i colors neutres per no aturar-te. Perquè anar a totes no és incompatible amb lluir un bon estil. Les peces versàtils i amb capil·larització de la suor es combinen amb models elàstics i còmodes per oferir-te el millor aspecte tant quan fas esport com quan et fas una selfie.
Funcionalitat i, després, estil
✅ Primer, els bàsics: tria peces que et facilitin el moviment, com ara els pantalons curts 2 en 1 Nike Dri-FIT o els pantalons de xandall oversized Nike Sportswear. Combina dissenys cenyits i elàstics amb models més amples per estirar-te i caminar còmodament.
✅ Juga amb els tons pastel: afegeix energia i llum als teus moviments i fes que destaquin amb colors neutres. Aprofita les sabatilles per sumar-hi un altre toc de color.
✅ Remata el look: mostra el teu caràcter i il·lumina-ho tot amb lligacues, cintes per als cabells, llaços i maquillatge brillant.
"L'esport em fa sentir lliure. Normalment, porto molts colors atrevits i vistosos, perquè així expresso la meva energia".
Phoebe
Runner i ciclista
Llueix un estil sorprenent
Crea looks bonics i còmodes per moure't a la teva manera. Mantén el ritme amb dissenys populars, com ara uns pantalons curts cargo de teixit Woven transpirable, una samarreta de tirants suau i elàstica d'escot tancat i una jaqueta Dri-FIT.