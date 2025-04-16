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Estil ideal per guanyar

Nike Teens
Última actualització: 16 d’abril del 2025
2 min. de lectura

Un look còmode, senzill i dissenyat per moure's. Gaudeix d'un conjunt divertit i sensacional amb tons pastel i colors neutres per no aturar-te. Perquè anar a totes no és incompatible amb lluir un bon estil. Les peces versàtils i amb capil·larització de la suor es combinen amb models elàstics i còmodes per oferir-te el millor aspecte tant quan fas esport com quan et fas una selfie.

Nike Teens: estil ideal per guanyar

Funcionalitat i, després, estil

Primer, els bàsics: tria peces que et facilitin el moviment, com ara els pantalons curts 2 en 1 Nike Dri-FIT o els pantalons de xandall oversized Nike Sportswear. Combina dissenys cenyits i elàstics amb models més amples per estirar-te i caminar còmodament.

Juga amb els tons pastel: afegeix energia i llum als teus moviments i fes que destaquin amb colors neutres. Aprofita les sabatilles per sumar-hi un altre toc de color.

Remata el look: mostra el teu caràcter i il·lumina-ho tot amb lligacues, cintes per als cabells, llaços i maquillatge brillant.

Nike Teens: estil ideal per guanyar

"L'esport em fa sentir lliure. Normalment, porto molts colors atrevits i vistosos, perquè així expresso la meva energia".

Phoebe
Runner i ciclista

Nike Teens: estil ideal per guanyar

Llueix un estil sorprenent

Crea looks bonics i còmodes per moure't a la teva manera. Mantén el ritme amb dissenys populars, com ara uns pantalons curts cargo de teixit Woven transpirable, una samarreta de tirants suau i elàstica d'escot tancat i una jaqueta Dri-FIT.

Compra el look

Publicat originalment el: 22 d’abril del 2025

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