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Trenca les normes

Nike Teens
Última actualització: 16 d’abril del 2025
2 min. de lectura
Nike Teens: desafia les regles

No es tracta d'encaixar, sinó de destacar. Reescriu les normes i allibera la teva creativitat combinant peces, colors i accessoris atrevits. Quan desafies les convencions, no has de triar, perquè pots tenir-ho tot. Running i golf, dansa i kick-boxing, bàsquet i natació. Per què hauries d'escollir només una opció quan pots gaudir de totes? L'estil i l'esport no tenen límits.

Nike Teens: desafia les regles

Allibera la teva creativitat

Comença amb una elecció sorprenent: tria un o dos productes que t'encantin i que seran la base del teu look. Poden ser unes ulleres de sol vistoses, unes sabatilles o una peça de roba d'un color atrevit.

Crea el teu look: tria peces que s'adaptin als teus objectius, independentment de com et vulguis moure, experimentar o atreure les mirades. Per exemple, pots escollir els pantalons curts Nike Pro, una samarreta de tirants o de màniga llarga i la faldilla prisada Nike Sportswear. Es tracta de sentir-se sostingut mentre deixes anar la creativitat.

Escull els complements: per acabar, ves un pas més enllà i posa't una gorra o una cinta per als cabells per afegir el teu toc personal al look.

Nike Teens: desafia les regles

"M'encanta trencar les normes i lluir un estil alternatiu".

Kamia
Ballarina, runner i jugadora de tennis

Nike Teens: desafia les regles

Looks amb estil propi

Mou-te com vulguis, vesteix-te com et vingui de gust i llueix els teus looks a tot arreu. Gaudeix de funcionalitat i estil amb peces com la jaqueta Nike Dri-FIT amb mànigues frunzides i els pantalons de cintura mitjana i teixit Woven Nike. Crea conjunts que et segueixin el ritme per córrer, ballar o menjar-te el món.

Compra el look

Publicat originalment el: 22 d’abril del 2025

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